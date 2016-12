Moda: tremate, tremate... Le scarpe a punta son tornate

Per tutte le scettiche, e io ero tra queste, che pensavano che mai e poi mai si sarebbero infilate di nuovo un paio di scarpe a punta, è arrivato il momento di mettere via le convinzioni. Quest’anno più che mai dovrete abbandonare in un armadio le vostre calzature a punta tonda e i sandali con il plateau. Il trend per l’estate arriva dall’inverno e non si arresta più: scarpe a punta! Ma non pensate alle punte che andavano di moda negli anni ’90 e primi 2000: queste punte sono più corte, più smussate e soprattutto su tutti i generi di scarpe!

Le più trendy sembrano essere le ballerine con le stringhe che evitano l’effetto “paperetta” di quella classica con la punta arrotondata e diventano trendy sia con i jeans che con un abitino.



Se preferite una scarpa più strutturata, le ballerine intrecciate, meglio se in pellami laminati, sono davvero una chicca per quando il dress code richiede eleganza ma davvero non potete o volete indossare una scarpa con il tacco.



Se siete alla ricerca di una calzatura più fine e classica, ma pur sempre alla moda, optate per un tacco con il cinturino, meglio se in vernice (che tiene bene il piede) e meglio se in color nude (colore must have della primavera/estate).



Vi piaceva l’idea delle ballerine allacciate? Esistono anche in versione alta, con i lacci alla schiava. Bellissime con tutti i look.



Siete tipe da comodità? Le mule a punta sono quel che fa per voi, in colori neutri, bianco, nero, cipria, da portare con i jeans o con i pantaloni coulotte.



Il mocassino a punta? Certo che esiste! Ed è più bello se è strano, da abbinare a contrasto di un abbigliamento sobrio.



Volete il tacco ma non volete rinunciare alla comodità? Sceglietele a tacco basso, con i listini che avvolgono il piede, come le Rockstud di Valentino Garavani.



Se vi sentite più rock, optate per un total lace-up a punta. L’effetto è un po’ aggressivo ma super fashion.



