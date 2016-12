Moda: tre look per l’intramontabile tubino

07:00 - Ci sono pezzi basici che all’interno del guardaroba di una donna non possono assolutamente mancare: in primis il tubino nero. Il più famoso è quello creato da Hubert de Givenchy ed indossato da Audrey Hepburn nel film “Colazione da Tiffany” con un filo di perle e lunghi guanti in raso neri. Indossato dall’attrice nella scena iniziale del film e riproposto su quasi tutte le locandine dell’epoca, il tubino lungo fin quasi al suolo di Givenchy, diventa pezzo intramontabile rivisitato negli anni dai designer di tutto il mondo. Amato dalle donne come passe-partout che non sbaglia mai, il tubino può essere utilizzato in occasioni e stili differenti.

Scarlett Johansson sceglie la versione più classica, da indossare con una decolletè nera, un blazer e una clutch a mano, look adatto per una cena o, in versione più casual, per l’ufficio di tutti i giorni.



Altro classico ed intramontabile tra i tubini è quello di Dolce&Gabbana, ultra shaping che ricorda un corpetto intimo, con inserti in pizzo, come quello che indossa Bianca Balti, super model e musa dei due stilisti Domenico e Stefano.



Osa di più Kate Moss, super model londinese, che da vera bad girl sceglie un tubino cortissimo con inserti effetto nudo, per una serata ultra sexy.



La ex fidanzata di Leonardo di Caprio, Bar Refaeli, ne sceglie uno in pelle, abbinato ad un chiodo e a tronchetti di pelle, con un effetto rock.



Qualsiasi tipo di tubino scegliate e in qualsiasi occasione decidiate di indossarlo, non dimenticate di abbinare una scarpa con tacco e accessori che lo valorizzino e non lo nascondano. Se nell’armadio avete questo capo basico, la soluzione davanti alla fatidica domanda: “cosa mi metto”, sarà sempre lui, l’intramontabile e mai fuori luogo tubino nero.



