Moda mare: ad ogni età il giusto look

Finalmente la spiaggia, il mare e il relax. Finalmente, potete non pensare proprio a nulla se non all’abbronzatura e a quale frutto mangiare sotto l’ombrellone. O forse no? E se invece anche in vacanza non fosse possibile abbassare la guardia, quando si tratta di look? Quello con cui andate al mare, infatti, non è per nulla da sottovalutare: a seconda dell’età una donna deve saper scegliere con cura la propria mise da spiaggia. Volete alcuni consigli? Ecco i look più adatti.