Moda: lo stile biker più trendy

In teoria esiste tutta una serie di capi di “moda”, se la vogliamo chiamare così, dedicati alle due ruote rombanti, dotati di protezioni di ogni genere e resi un po' più femminili da linee strizzate e materiali fanno l'occhiolino alla moda di pelle. Ma se proprio non ve la sentite di girare con un total look da motociclista, ci sono un sacco di varianti per essere trendy in un giro in moto e poi in seguito, appena scese di sella.



Ad esempio, non è detto che non possiate indossare una gonna: che sia mini o maxi, l'importante è che vi lasci libertà di movimento. E poi con un tacco farete sempre la vostra bella figura sulla moto di lui. Se indossate sopra un cappotto lungo state attente all'effetto “Batman” e a non farlo andare tra le ruote, mi raccomando! Anche durante la settimana della moda, abbiamo visto delle super fashion victim indossare il casco e sfrecciare via vestite di tutto punto con a tracolla una borsa di Chanel. Piccola nota: per la vostra sicurezza e quella della borsa, non tenetela ciondolante dalla spalla; vi impiccerà ed è un attimo che ve la portino via!



Se invece state uscendo con lui per un giretto easy, l'ideale sono leggings comodi, bikers, un bel maglione (anche con il sole, in moto è sempre meglio coprirsi) e una bella giacca in pelle. La versione sexy della fidanzata del motociclista indossa leggings di pelle, tacco alto e un bel chiodo, sempre di pelle. A voi la scelta!



La rimpianta coppia Katie Holmes e Tom Cruise ci aveva invece mostrato come vestire in denim stile: i jeans risultano comodissimi per andare in moto e li potete indossare con gli stivali, alti o bassi, oppure con le sneakers.



Se davvero volete rendere fiero di voi il vostro lui, fate come Gigi Hadid, che sceglie un total look in pelle nera, super aggressivo, smorzato da un tacco in perfetto Barbie Style. Se scegliete di accompagnarlo anche durante queste giornate di freddo, non dimenticate di indossare guanti e una bella sciarpa, (ma senza lasciarla troppo svolazzare!) che vi proteggeranno dal freddo e dall'aria.



