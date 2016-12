Moda: le muse ispiratrici dei designer

E'stato certamente così per Loulou de la Falaise e Yves Saint Laurent. Elegantemente eccessiva e bohémienne, sospesa tra osservanza delle regole e ostentata originalità, provocò in Saint Laurent una profonda rivoluzione culturale ed ispirò l'idea dello smoking maschile di una nuova dimensione estetica.



I caratteri forti e le personalità decise influenzano il mondo: L'attrice Jane Birkin raccontò di un incontro in aereo nel 1984 con lo stilista della maison Hermès Jean-Louis Dumas. In quell'occasione la borsa dell'attrice cadde rovesciando il suo contenuto; Dumas raccolse la borsa e l'attrice espresse il suo disappunto nel non trovare una borsa comoda e femminile adatta ad un week-end.

Anche la principessa di Monaco Grace Kelly sfoggiò una borsa di Hermès nel 1956, finendo sulla copertina di LIFE. Da quel momento la borsa venne ribattezzata con il nome della principessa, simbolo di potere, eleganza e grazia.



La principessa più amata, “principessa del popolo”, fu però Lady Diana. Tragicamente scomparsa, Diana ha lasciato nel mondo il ricordo di una classe senza confini e di una personalità libera e tragica allo stesso tempo. Dior ha dedicato a lei, che spesso la indossava nelle occasioni ufficiali, la borsa Lady Dior, il pezzo più rappresentativo della maison francese.



Per Gucci fu Jackie Kennedy Onassis. Spesso fotografata con al braccio la it-bag che prese poi il suo nome, fu il gossip ad influenzare la moda: i media crearono il nomignolo Jackie O per appellare la non più moglie del presidente ma compagna di Onassis. Musa moderna della maison Gucci è un'altra giovane principessa, la meravigliosa Charlotte Casiraghi, figlia della ribelle Carolina di Monaco. Giovane, bella, nobile e appassionata di equitazione, racchiude in sé i valori del brand.



Per Gianni Versace le muse furono invece le top model che hanno fatto la storia della moda: Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Stephanie Seymour. Il brand Versace è legato al mondo pop, della musica e dello spettacolo, tanto che la cantante Madonna è stata ed è tutt'ora una delle muse per il marchio più irriverente e colorato della moda.



Gli stilisti italiani Domenico Dolce e Stefano Gabbana già agli inizi della loro carriera individuarono la donna che sarebbe stata la musa ispiratrice del loro brand, la donna che racchiude i valori di genuinità e bellezza mediterranea: Monica Bellucci. Giovanissima protagonista di una delle prima campagna pubblicitarie, la ritroviamo ancora oggi negli advertising affiancata alla nuova musa Bianca Balti.



Per Karl Lagerfeld, direttore creativo della maison Chanel, il rapporto con le donne che ispirano le sue collezioni è molto profondo: l'attrice Keira Knightely è quasi per lui una reincarnazione di mademoiselle Coco. Cara Delevigne è invece ultimamente la modella e musa ispiratrice delle sue collezioni, che lo accompagna in tutti i progetti, da Chanel a Fendi.



E se le nuove icone e muse sono socialite più che principesse, Mulberry ha dedicato la sua borsa di maggior successo, la Alexa, alla raffinata quanto rock modella Alexa Chung.



