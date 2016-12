Moda: la donna mediterranea di Dolce e Gabbana

07:00 - La moda è bella perché permette di esprimersi, così come l’arte. E quando tutto è stato inventato, sperimentato, rivisto, c’è una sola cosa che uno stilista può fare: tornare alle origini. E alle origini tornano Dolce&Gabbana, che mai come in questi anni stanno celebrando l’Italia., attraverso le loro collezioni. E quando si dice Italia si dice buon cibo e belle donne. Le donne che diventano il simbolo della nostra cultura, che ci ricordano le radici della bellezza e delle tradizioni. Queste donne diventano per Dolce&Gabbana delle muse per creare le collezioni e per reinterpretare l’Italia, in particolare la Sicilia, terra tanto cara ai due stilisti.

E allora non ci sono modelle anonime nelle loro campagne pubblicitarie: Bianca Balti, Bianca Brandolini D’Adda, Monica Bellucci e Sophia Loren sono le dive scelte per l’immagine verace del brand.



La donna di Dolce&Gabbana è vera, con le curve, i capelli scuri e gli occhi profondi. Vestita in pizzo come le comari siciliane e adornata con mille gioielli, come una principessa. Sophia Loren rappresenta la bellezza che non muta con gli anni, anzi fiorisce. Monica Bellucci, diva amatissima in tutto il mondo e una delle prima testimonial per i due stilisti, continua ad ispirarli con la sua aria composta e sensuale, da mamma italiana.



Ma non sono solo le dive di oggi ad ispirare le collezioni. Spesso lo sguardo è al passato: le grandi attrici italiane che hanno fatto la storia rappresentano quello che Dolce&Gabbana considerano bellezza. Se l’Italia fosse una donna, sarebbe Gina Lollobrigida, o Monica Vitti, o la Loren: bella, affascinante, piena di curve e dai panorami mozzafiato, ma legata ad una grande tradizione, che nemmeno la fama può cancellare.



Anche Madonna, la regina del pop, con le sue origini italiane, rappresenta le donne italiane nel mondo. Non a caso qualche anno fa fu scelta per interpretare una campagna pubblicitaria dove lei è una sensuale casalinga. I pizzi neri, gli abiti casti ma non troppo, sono la donna Dolce&Gabbana.



