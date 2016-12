Moda: l’autunno che ci piace indossare

LA CAMICIA CON IL FIOCCO: dal sapore un po' retrò e un po' scolaretta, la camicia con il fiocco ci è molto piaciuta alle sfilate di Gucci, Bottega Veneta e Pucci. Bellissima anche nelle varianti stampata come proposta da Hermes e Celine, con le rouches come Miu Miu o in stile pijama come l'abbiamo vista da Michael Kors.



LA GONNA A PIEGHE: che ci ricorda un po' il rigore della signorina Rottermeier, è stata rispolverata per questo autunno dagli stilisti come Marc Jacobs, che si rifà agli anni '50. Anche da Dolce&Gabbana ha sfilato una longuette a tubino in stile retrò che sarà sicuramente uno dei nostri pezzi preferiti.



IL TUBINO: unico ed intramontabile capo che non deve mai mancare nel guardaroba delle donne, alle sfilate è stato presentato in versione Punk da Alexander Wang e rivisitato da Dior per una versione ultra sexy.



I PANTALONI LUNGHI E AMPI: per tutte quelle che prediligono il pantalone alla gonna, per questo autunno inverno la scelta cadrà su pantaloni ampissimi e lunghissimi, da indossare con tacchi vertiginosi. Abbiamo amato quelli fatti sfilare da Marni, da Dries Van Noten e Derek Lam, che cavalcano il trend per creare look al di sopra delle righe.



ABITI GLITTER: da vera party girl, per le feste che vi aspettano in questa nuova stagione, prendete ispirazione dalle sfilate di Balmain, Louis Vuitton o Saint Laurent, che non hanno rinunciato a far sfilare abiti dai colori sgargianti, ricoperti di paillettes e che attirano tutta l'attenzione su di voi. Se il glitter non fa per voi, l'alternativa viene dalle sfilate di Valentino e Alberta Ferretti, che propongono mini abiti bianchi, portati quasi dall'estate che ci stiamo lasciando alle spalle.



ETNICO IN CITTÀ: se non siete ancora pronte ad abbandonare lo stile etnico dell'estate, sappiate che alle sfilate Valentino lo ha proposto per questa stagione, con abiti stampati e tessuti lavorati, per portare un po' di gipsy con voi verso l'inverno.



Per il vostro shopping d'autunnoa, visitate la selezione di proposte di privategriffe.com con tutte le migliori proposte di usato controllato e garantito.