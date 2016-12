Moda: i pezzi forti dell’estate

Se vi state ancora domandando quali siano i pezzi chiave che assolutamente dovete acquistare per questa estate , quelli senza i quali il vostro guardaroba non sarà completo (stando ai dictat della moda , ovviamente) ecco a voi tutte le risposte! Questa estate la moda sarà un po’ frivola, frou frou, leggera ma con eleganza. Tutto quello che dovete avere per un guardaroba perfetto è racchiuso in pochi pezzi, ma cruciali.

- Abiti boudoir-inspired: ovvero lo stile da camera, comodo e impalpabile come un pigiama di seta. Ovviamente da abbinare ad un paio di scarpe super sexy.



- Slip-dresses: ovvero gli abiti-sottoveste, sempre per restare in tema di leggerezza. Nessun abito sarà più sexy durante le vostre serate estive.



- Bianco ottico: ovvero tutto ciò che di bianco riuscite ad acquistare. Giacche, abiti, jeans, camicette, borse. Il bianco sarà IL COLORE.



- Gioielli minimal: dimenticate quei bracciali estivi che coprono metà braccio, dimenticate i grandi anelli lavorati, le collane vistose. Per questa estate i gioielli dovranno essere minimal, indossati come tatuaggi sottili sulle dita e sul corpo.



- La maglia-slogan: sceglietene una che dica qualcosa di voi, che mandi un messaggio chiaro, che sia la vostra ispirazione. Mai come questa estate quel che si pensa si porta addosso!



- Statement shoes: ovvero le scarpe delle scarpe. Quel paio che avete corteggiato per tutta la stagione e ora devono essere vostre (magari con i saldi!). Devono essere vistose, sfacciate, da abbinare con tutto anche se non c’entrano nulla. Esagerate.



Completa ora il tuo guardaroba, scopri la selezione creata per te su www.privategriffe.com