Moda: gli stili per “indossare” il pancione

07:00 - Come indossare capi maternità senza rinunciare allo stile? Il vostro corpo sta cambiando e tutti i capi del vostro guardaroba che prima vi stavano a pennello iniziano a starvi strettimi, scomodi e quasi fuori luogo. Mentre il vostro corpo cambia, il guardaroba non deve.

Con qualche piccolo accorgimento potrete affrontare questa magnifica fase della vostra vita con stile, senza sembrare trasandate e più tonde di quel che sembra.



Un piccolo trucchetto è indossare i vostri top pre-maman con jeans skinny o leggings di pelle. Sceglieteli stretch, per essere comode con stile. L’impatto tra una maglia o camicia oversize e un pantalone super aderente è strategico per creare un look stiloso. Lo sa bene la regina dello stile, Blake Lively, mamma da poco, che durante i nove mesi non ha mai rinunciato al suo stile da modaiola dell’Upper East Side.

Il look maternità in genere tende ad essere dolce, romantico e femminile: create contrasto indossando qualcosa di rock e aggressivo. Immaginate un abitino svolazzante portato con bikers borchiati e mani piene di anelli di design. Il risultato sarà un grintoso tocco di anni ’90.



Quello su cui dovete investire è invece un blazer super asciutto, magari nero, o un giubbottino di pelle, che accentuerà le spalle, più piccole rispetto al vostro pancione, dando un tocco di stile al vostro look.



Fate come Marika Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti, che indossa un chiodo di pelle su un abito rosa e romantico. Non dimenticate mai di utilizzare accessori vistosi per completare il look.



Per la sera o un’occasione importante, chi ha detto che se non potete entrare in mini-abito non potete essere super sexy o eleganti? Prendete spunto dalle star: Jennifer Lopez, durante la gravidanza, aveva scelto un lungo abito che ricorda una dea greca.

Se invece vi sentite a vostro agio con il vostro corpo che, nonostante il pancione che cresce, resta minuto, fate come Belen Rodriguez o Alessandra Ambrosio, che non hanno rinunciato ad un mini abito per mettere in risalto le curve.



