Moda: fianchi generosi? Non serve nasconderli

I fianchi generosi non sono sempre un problema, come dimostra una dive del calibro di Beyoncè . Le curve non le mancano di certo, altrettanto certamente non ha misure da modella, con gambe chilometriche e fianchi stretti, ma di certo non si crea problemi nel vestire, anzi! La cantante, famosa in tutto il mondo per la sua meravigliosa voce, per la grinta e per la sua bellezza, osa tantissimo sia sul palcoscenico durante le esibizioni, sia nella vita di tutti i giorni. Quindi, seguendo il suo esempio, possiamo smetterla di fare carte false per nascondere fianchi un po' troppo larghi e gambe non "a stecchino", lato B prorompente e seni non troppo abbondanti.

Ma oggi, forse proprio grazie all'influenza mediatica di personaggi come Beyoncè, Kim Kardashian, Nicki Minaj e tante altre, le curve sono state rivalutate e apprezzate, non solo dagli uomini (che già apprezzavano, credetemi!) ma anche da noi donne, che siamo sempre un po' troppo autocritiche.



E se c'è una persona che può smentire il fatto che con un fisico così non ci si possa permettere di tutto, questa è proprio Beyoncè. La abbiamo vista in mille versioni: sta bene con la longuette super aderente e i tacchi, con un top corto e nemmeno troppo attillato.



Ma riesce ad essere altrettanto perfetta in un paio di jeans e una felpa: immaginate quei jeans senza dentro nulla… che noia!



Alle partite della suadra di basket NBA di cui è proprietaria insieme al marito si fa vedere spesso in look sportivo-aggressivi: non rinuncia ad un pantalone di pelle aderentissimo con tacco vertiginoso e giubbotto sportivo, per smorzare il tono. Allora perché dovreste rinunciare voi? Prendete esempio!



Quello che indossa più spesso però è NIENTE O QUASI: spessissimo la vediamo sul palco fasciata solo in un body o in mini abiti preziosi. Possiamo permetterci di fare altrettanto? Almeno tenetelo presente come mantra: anche se non avete gambe lunghissime e filiformi, un abito super mini è meglio di una mezza misura! E non dimenticate il tacco.



Pensate che gli shorts non facciano per voi? Guardate lei! Li sceglie a vita alta, che slanciano la gamba e sottolineano il punto vita. E' perfetta!



Vi piace l'idea del crop top? Perché mai dovreste rinunciare? Lei indossa pantaloni neri a vita alta e un top con pancina a vista: imitatela! Metterà in risalto le vostre curve senza accentuarle… e il nero poi sfina!



Il bianco invece? Ingrossa? Niente affatto e lei ne è la prova: con un pantalone aderente, una maglia e qualcosa di largo sopra il risultato è subito super chic, senza evidenziare fianchi o rotolini.



E per una serata elegante scegliete una tuta intera come lei: le tute allungano e mettono in risalto i punti giusti. basta abbinarle ad un tacco vertiginoso e ad un sorriso killer.



Quindi basta con i falsi problemi!