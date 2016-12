Moda estate: lo stile Grecia

Sono giorni caldissimi, in cui non si fa che parlare della crisi della Grecia . Mentre tutti speriamo il meglio per la nazione considerata la culla della civiltà occidentale e patria della democrazia, della filosofia e dei giochi olimpici, le persone che continuano a credere in lei e la scelgono anno dopo anno come meta per una vacanza da sogno sono tantissime.

Se questa estate avete scelto di trascorrere le vostre vacanze qui, ci sono luoghi che sono obbligatori: non fatevi mancare una salita all'acropoli di Atene, passando per i Propilei, il monumentale ingresso a quella che era la parte alta della città antica. Qui potrete visitare i millenari templi di Zeus Olimpio, Il tempio di Atena Nike e l'Eretteo. Per visitare la parte culturale scegliete look comodi, fatti di shorts corti, sneakers e top freschi: in cima all'acropoli il sole è fortissimo e la salita è una bella passeggiata tra ulivi e piante rade, ma la vista dall'alto è impagabile.



Anche le isole sono delle vere e proprie perle di bellezza e storia: Mykonos, Santorini, Nasso, Paro sono solo alcune delle città bianche e blu che si affacciano sull'acqua cristallina del Mar Egeo. I colori di questi luoghi sembrano essere sempre stati, fin dai tempi in cui si facevano offerte votive agli dei dell'olimpo, l'azzurro del mare e il bianco degli abiti delle dee greche.



Per girare tra le case delle isole, scegliete look freschi, fatti di stampe e pizzi. Gli abiti in stile impero, per la sera, meglio se bianchi e lunghi, vi saranno sembrare una moderna Afrodite. Se volete un consiglio per l'isola di Santorini, non fatevi sfuggire un romantico tramonto dalla parte alta della città, Oia, dove la vista è mozzafiato ed i colori delle case si mischiano a quelli del mare e del sole che scende all'orizzonte.



Se invece avete voglia di scatenarvi in uno dei party che riserva l'isola di Mykonos, l'alternativa greca ad Ibiza, scegliete una tuta intera, nera ed elegante, con accessori minimal che ricordino i gioielli decorativi dell'antichità.



