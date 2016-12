Moda estate: lo stile Costa Smeralda

Se non siete mai stati in questa adorabile porzione della Sardegna, le tappe obbligatorie, oltre alla piazzetta di Porto Cervo e la tradizionale passeggiata sul porto ad ammirare gli yacht milionari ormeggiati, assolutamente da visitare è la chiesa di Stella Maris, realizzata negli anni sessanta dall'architetto Michele Busiri Vici. Le spiagge da visitare sono tantissime e meravigliose, soprattutto se avete la possibilità di girarle in barca raggiungendo le insenature della costa: l'arcipelago della Maddalena, Mortorio, Cala di Volpe, il Golfo di Marinella, il Pevero, Baja Sardinia, Porto Rotondo, Capriccioli.



Frequentata dal jet set internazionale, passeggiando per la piazzetta di Porto Cervo potreste incontrare Rihanna con le sue amiche, intenta in un giro di shopping: scegliete un look fresco ma ugualmente super alla moda, come gonne stampate da abbinare a top corti, occhiali di tendenza e accessori "forti”.



Se preferite uno stile più classy, che vada bene anche per un aperitivo sul porto, optate per abiti lunghi e morbidi, o tute in seta, da abbinare a sandali piatti gioiello e accessori minimal. Sfoderate le vostre borse migliori, come fa la super top model Irina Shayk, che si fa avvistare dai paparazzi con una bellissima Birkin di Hermes.



Per il giorno, se scegliete una delle spiagge vip, anche per andare al mare non rinunciate alla moda: la blogger Chiara Ferragni sceglie un abitino prendi-sole bianco, da abbinare ad una shopper capiente per il mare, magari una Louis Vuitton personalizzata, e zeppe comode. Se preferite essere più "easy" per il mare, optate per un caftano stampato, da abbinare a sandali in cuoio e borsa in paglia. Ravvivate il look con body-jewels, trend estivo per la spiaggia.



Ma la costa Smeralda è anche e soprattutto la vita smeralda, fatta di locali notturni e feste in barca: Il famoso e lussuoso club Billionaire è rinomato per la sua clientela super selezionata, dove i VIP non mancano mai. Se volete passare una serata lì, il vostro look deve essere assolutamente da star: abiti scintillanti, dettagli preziosi e tacchi gioiello.



