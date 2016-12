Moda: errori (e orrori!) da evitare

07:00 - Sono tantissimi i cosiddetti “fashion-mistakes”, errori ovvi che in tutti i modi cerchiamo di evitare quando si tratta di vestirci per uscire. Ad esempio, nessuno di noi si sognerebbe di indossare una cintura marrone abbinandola con scarpe nere, o infilare sandali sopra alle calze. Ma ci sono altrettanti sbagli molto meno evidenti in cui possiamo cadere senza accorgercene

I DIECI ERRORI NEL COSTRUIRE IL VOSTRO LOOK



1 - MOSTRARE TROPPA PELLE NUDA - Una donna non è mai troppo elegante o troppo vestita. Evitate gli abiti che non lasciano nulla all’immaginazione e calibrate sempre: se si è poco coperte nella parte superiore del corpo, bisogna coprire la parte sotto, e viceversa!

2 - INDOSSARE PANTALONI CON UN TAGLIO NON PERFETTO - Pantaloni non ben tagliati possono far apparire difetti che in realtà non avete. Investite in un paio di pantaloni dal buon taglio sartoriale che esaltino i punti giusti e non si fermino sui punti critici.

3 - ESAGERARE CON GLI ACCESSORI - Coco Chanel diceva: “Devi sempre togliere un accessorio prima di uscire di casa”. E questo è vero soprattutto quando siete agghindate con diamanti, cristalli o accessori luccicanti. Non esagerate, potrete risplendere anche indossando accessori minimal e di design, vero trend del momento.

4 - SCEGLIERE TACCHI TROPPO ALTI O NON ABBASTANZA ALTI – Scegliere i tacchi ideali può essere davvero un ginepraio: se sono troppo alti e non sapete camminarci, oppure se la scarpa non è adeguata all’occasione, rischiate di sembrare cheap; se sono troppo bassi rischiate di fare la figura dell’indecisa. Scegliete con cura il tacco in base alla situazione in cui lo dovete indossare, alla vostra disinvoltura nell’indossarlo e soprattutto al look con cui abbinarlo. Se siete indecise, un paio di favolose pump con tacco medio sono la risposta a tutto.

5 - CONFONDERE OVERSIZE CON STILE TRASANDATO - Le felpe, i maglioni e i top oversize sono stati l’ossessione fashion dell’inverno. La scia del trend continua anche nella bella stagione, ma attenzione: se indossate un capo troppo abbondante rischiate di perdervi dentro di lui, nascondendo la vostra forma. L’effetto conclusivo sarà decisamente “maglione della nonna per quando ho la febbre”.

6 - RIEMPIRE TROPPO LA BORSA - La borsa per noi donne è un’estensione del guardaroba e dentro ci deve essere tutto quello che può servire in ogni evenienza, compreso il naufragio su un’isola deserta! Questa mania però può trasformare la nostra borsa in una gigantesca zavorra che ci portiamo in giro, togliendo femminilità al nostro portamento. Se tendete ad esagerare, scegliete una borsa limitata nelle misure: sarebbe costrette automaticamente a ridurne il contenuto.

7 - SOTTOVALUTARE DETTAGLI IMPORTANTI - Il diavolo è nei dettagli: credere che nessuno noterà quel piccolo difetto o quella minuscola mancanza nel vostro outfit è l’errore più grosso che si possa fare. Tutto quello che a voi pare un particolare insignificante è invece importantissimo!

8 - INDOSSARE TROPPI CAPI LOGATI TUTTI INSIEME - Errore molto comune tra le fashion girls è quello di indossare tutti insieme più capi con loghi vistosi. Borsa Louis Vuitton, felpa Kenzo, scarpe Fendi e il disastro è fatto! Cercate di ridurre al minimo i pezzi con loghi vistosi, al massimo uno alla volta! E’ ok anche mixare una borsa Chanel con un look no logo.

9 - INDOSSARE UN PEZZO TRENDY ANCHE SE NON VI VALORIZZA - La cosa peggiore che possiate fare è indossare un capo solo perché va di moda. Se la gonna con lunghezza sopra la caviglia abbinata alle sneakers non vi valorizza, lasciate stare.

10 - INDOSSARE QUALCOSA CON CUI NON VI SENTITE A VOSTRO AGIO - Metà del lavoro è fatto quando vi sentite a vostro agio nell’abito che indossate: non scegliete pezzi che non siano nelle vostre corde o con cui non vi sentite sicure. Il risultato è migliore quando siete naturali e a vostro agio.



