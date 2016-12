Moda e look: chi di verde si veste…

Ci sono quei colori splendidi che però, nonostante la loro bellezza, non sono molto considerati in termini di guardaroba. Ad esempio: il verde . Quanti capi di questa tinta ci sono dentro il vostro armadio? Nel mio nessuno, lo posso dire con certezza. Eppure ogni tanto qualcuno lo rispolvera e stupisce tutti, perché, diciamolo , sta bene praticamente a tutte . In più, per le leggi della cromoterapia , il verde è un colore molto rilassante. Quindi perché non prenderlo in considerazione un po’ più spesso?

Ad esempio lo si può indossare con una gonna lunga, abbinata ad un top bianco, per una passeggiata in città adesso che sono finalmente arrivate le belle giornate.La variante del verde brillante, sempre per la città, è il verde militare: giacche, camicie, salopette ma anche accessori sono sempre di moda. Ma il verde militare negli ultimi anni è comparso sempre di più anche nelle sfilate, persino per gli abiti da sera.



Per un cocktail party anche la moglie di George, Amal Clooney, sceglie un bell’abito verde sgargiante, spezzando la sua abitudine ad indossare sempre bianco e nero. Anche Olivia Palermo, che ai test in fatto di moda è abituata, alle sfilate di Parigi azzarda un cappottino verdissimo, abbinato a sandali in suede nude e una pochette di pitone.



Lo stilista che, alle sfilate quest’anno ha riproposto il verde per il giorno e per di più su un abito classico, è stato Alessandro Michele per Gucci, che si ispira agli anni ’70. Per la sera Balmain, che ama lo stile militare e spesso utilizza il verde, ha proposto mini abiti, che niente hanno a che fare con le paillettes scintillanti da discoteca, ma che ugualmente sono perfetti.



E per le serate di gala? Sofia Vergara sceglie il verde, confermano la sua adattabilità ad ogni occasione.



