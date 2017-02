Moda da ufficio: le sneakers sono permesse?

In fatto di l ook per l'ufficio la premessa è doverosa: i tacchi sono il non plus ultra e la cosa giusta da indossare. Ma quando si tratta di indossare le sneakers , ogni occasione è buona: quindi sì, anche in ufficio . Eppure potrebbe non risultare così semplice mettere insieme un outfit adatto all'ambiente di lavoro senza rinunciare a indossare le vostre scarpe da ginnastica preferite e senza risultare troppo casual.

Ecco alcune idee di look per indossare le sneakers in ufficio per tutta la settimana!



1 - Con la gonna pencil e un top strutturato, oppure con un maglioncino a contrasto di colore. Volete un tocco davvero cool? Scegliete la gonna in pelle!



2 - Con la tuta nera: quella che avete comprato per una serata speciale ma vi piacerebbe sfruttare un po’ di più. Il contrasto tra l'eleganza della tuta e le sneakers crea un effetto sdrammatizzato, ma poco casual.



3 - Con il pantalone nero e un blazer: un look che indossate comunemente in ufficio con i tacchi. Vi accorgerete che con le sneakers non perde assolutamente di tono, anzi!



4 - Con un abito "relaxed fit": magari coloratissimo, di quelli che vi hanno colpite al cuore per la bellezza, ma che riuscite ad indossare con fatica e un po’ di pudore. Le sneakers daranno il giusto tono ad un look che sarebbe "too much" se indossato con una scarpa alta.



5 - Con una felpa e una gonna plissè: dedicato a quegli uffici in cui il dress code è meno severo. L'effetto è modaiolo!



6 - Con gli skinny jeans: e una camicia oversize. Perfetto per il Casual Friday e comodissimo. Date un tocco con qualche accessorio prezioso e una bella borsa, per fare la vostra entrata scenografica.



7 - Con i pantaloni cropped: che abbiamo scoperto piacerci tantissimo, sia per la comodità che per l'effetto "nascondi-ciccetta".



