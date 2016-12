Moda curvy: i capi per piacere e piacersi

Inutile nascondersi dietro a un dito: essere “curvy” causa alcune difficoltà, in fatto di moda. In molti casi può essere un vantaggio, ma immaginate di entrare in un negozio qualsiasi e potervi permettere tutto senza dovervi domandare se le vostre gambe siano sufficienti per riempire in lunghezza quei pantaloni super lunghi o i vostri fianchi non vi facciano sembrare un’anfora etrusca. Come in tutte le cose, la soluzione non è sicuramente rinunciare a quello che vorreste indossare, ma “trovare il modo giusto” per farlo. Ma quali sono questi trend così ostici?

Le rouches: dimenticatevi che il volume delle rouches aggiungerà centimetri in larghezza alla vostra figura. Di fatto potete usare questi dettagli “svolazzanti” a vostro favore. Forse sottolineeranno solo quanto è stretta la vostra vita o guideranno l’occhio diagonalmente al vostro corpo (cosa che snellisce sempre).



I jeans denim: tanto per cominciare possiamo dire con certezza che quei jeans bianchi che vanno di moda questa primavera snelliscono sicuramente più di un jeans blu chiaro. Quindi non fatevi problemi se volete acquistarli ma non avete ancora avuto il coraggio. Se volete optare per dei jeans vintage, vi suggerisco di portarli tagliati o risvoltati appena sopra la caviglia, per mettere in mostra un po’ di pelle. Abbinateli ad un paio di tacchi per guadagnare ancora qualche centimetro.



Slip dresses: quei meravigliosi abitini “sottoveste” che devono scivolare morbidi sul fisico asciutto sono una benedizione per tutte quelle persone che possono permettersi di non utilizzare il reggiseno in quanto sprovviste della materia prima. Trovare un reggiseno da indossare con questi abiti e che dia la giusta silhouette senza le fastidiose “righe” non è facile. Perciò, piuttosto che lanciarvi una ricerca disperata del reggiseno perfetto, che non esiste, optate per un utilizzo a “due pezzi”. Una tshirt o una camicia di seta sono compatibili con questi abiti, a seconda del vostro gusto personale.



I pantaloni coulottes: che assottigliano la vita e con il loro volume creano una fantastica illusione di magrezza, lasciando scoperte solo le caviglie. Li troverete così comodi e perfetti che sarete tentate di indossarli anche con le ballerine o con scarpe basse.



Il pizzo: ancora e ancora il pizzo continua a tenere banco come trend consolidato. Personalmente, scegliendo un vestito in pizzo preferisco evitare che la sottoveste scopra troppo, diciamo sopra il ginocchio. Con una copertura totale potete lasciare immaginare che le vostre gambe siano sottili :)



Le spalle scoperte: scegliete dei top o dei vestiti che lascino le spalle scoperte ma che soprano la parte superiore del braccio, che magari non è esattamente filiforme.



Lo stile granny-chic: che va tanto di moda e sembra abbiate rubato dall’armadio della nonna ai tempi d’oro. Abbinate la gonna a pieghe ad una camicia con il fiocco al collo ma assicuratevi di avere un minimo scorcio sul decolletè, in modo da evitare lo stile matrona. Abbinate ad un paio di tacchi, anche non altissimi, che sono sempre d’aiuto.



