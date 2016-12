Moda: conto alla rovescia per la fast fashion di Balmain

L'attesa è finita! Tra due giorni le fashion victim di tutto il mondo si riuniranno per file chilometriche perché il 5 novembre esce la collezione di Balmain in collaborazione con H&M. Ogni anno il colosso del fast fashion collabora con un designer del lusso per creare una collezione “abbordabile”, dedicata a tutte le persone che amano la moda ma non possono (o non vogliono), spendere una fortuna per un vestito. L'euforia, come ogni anno, è alle stelle.