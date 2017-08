Moda: consigli di stile per le ragazze piccoline 1 di 12 Private Griffe Private Griffe Moda: consigli di stile per le ragazze piccoline 2 di 12 Private Griffe Private Griffe Moda: consigli di stile per le ragazze piccoline 3 di 12 Private Griffe Private Griffe Moda: consigli di stile per le ragazze piccoline 4 di 12 Private Griffe Private Griffe Moda: consigli di stile per le ragazze piccoline 5 di 12 Private Griffe Private Griffe Moda: consigli di stile per le ragazze piccoline 6 di 12 Private Griffe Private Griffe Moda: consigli di stile per le ragazze piccoline 7 di 12 Private Griffe Private Griffe Moda: consigli di stile per le ragazze piccoline 8 di 12 Private Griffe Private Griffe Moda: consigli di stile per le ragazze piccoline 9 di 12 Private Griffe Private Griffe Moda: consigli di stile per le ragazze piccoline 10 di 12 Private Griffe Private Griffe Moda: consigli di stile per le ragazze piccoline 11 di 12 Private Griffe Private Griffe Moda: consigli di stile per le ragazze piccoline 12 di 12 Private Griffe Private Griffe Moda: consigli di stile per le ragazze piccoline leggi dopo slideshow ingrandisci

Attenzione alle misure, innanzitutto! Quando si tratta di proporzioni è necessaria un po’ di attenzione. Ad esempio, è bene evitare scarpe troppo alte, che non coincidano in maniera proporzionale con la lunghezza della vostra gamba. Vietate anche le scarpe che tagliano la gamba, come tronchetti e sandali con cinturini grossi alla caviglia. Scegliete piuttosto una decolletè, che lasci scoperta più pelle possibile, allungando a colpo d’occhio la gamba. Un altro consiglio è quello di scegliere scarpe di un colore simile a quello che indossate, ad esempio, indossate i sandali nude per la gamba nuda in estate.



Accorciare le lunghezze, se non si è slanciate come gazzelle, infatti, è meglio evitare abiti lunghi o a ¾, che mortificano ulteriormente la nostra altezza. Piuttosto, se si è bassine, è meglio puntare su qualcosa di più corto, come una gonna sopra il ginocchio.



Valorizzare i punti di forza, che, non essendo sicuramente le gambe o la statura, dobbiamo trovare in altro. Cercate di dirottare l’attenzione su altre vostre qualità fisiche, come il decolletè o il punto vita. In questo modo distoglierete l’attenzione dal vostro difetto ;)



No alle maxi bags: come abbiamo già detto, le proporzioni sono importanti, anche quando si tratta di borse. Su una statura minuta una borsa ampia accentua ulteriormente l’effetto “piccola”, vicino ad un oggetto più grande di voi! Puntate piuttosto sulle mini bags, vero trend di quest’anno, e che sono proporzionalmente più adatte.



Sì alla vita alta: quindi via libera a gonne e pantaloni a vita alta, anche ampi, che snelliscono e allungano la figura, nascondendo anche un bel paio di tacchi!



No ai pantaloni ampi a vita bassa: la vita bassa accorcia la figura, e se la sommiamo ad un volume ampio, il risultato è una vera tragedia!



Non puntare sulle scarpe! Se si è bassine, a tutti verrà scontato andare con l’occhio alle scarpe, per vedere di quanto state barando. Fate vedere che non puntate su quello! Seguite i nostri consigli di stile per ragazze basse e non sbaglierete mai!



