Moda: consigli di stile per le ragazze "piccoline"

Non è sempre facile azzeccare il look e seguire la moda, soprattutto quando non si arriva al metro e 70 . Sembra che la moda tenga in considerazione solo gazzelle e trampolieri , ma in questo articolo avrai la dimostrazione che non è così .

Ecco qualche consiglio per dare risalto anche alle stature più piccole:



1) Pantaloni e gonne a vita alta: allungano la figura e mettono in evidenza la vita. Se il pantalone è a palazzo, potete anche nascondere un tacco altissimo. L’altezza è garantita!



2) Scegli scarpe nude o che si abbinano al colore dei pantaloni (o delle calze in inverno): in questo modo darai continuità tra gamba e scarpa, creando un effetto ottico di lunghezza.



3 T-shirt e camicie vanno dentro i pantaloni: se sei bassina, infatti, indossare top che “rubano” una parte di gambe non è la soluzione ottimale.



4) Scegli gonne e vestiti dal taglio asimmetrico: questo tipo di taglio infatti inganna l’occhio e allunga la figura.



5) Evita fronzoli e prediligi la semplicità: soprattutto quando si tratta della parte “bassa”. Evita pantaloni decorati, con pendagli, scarpe con tanti dettagli o cinture lavorate.



6) Evita gonne che arrivino a metà polpaccio: tagliano la figura e ti rendono “tozza”. Se non sei altissima, meglio qualcosa di lungo o di molto corto.



7) Scegli le linee verticali: per abiti, pantaloni, gonne e camicie, scegli le fantasie verticali, che restituiscono immediatamente un senso di spinta verso l’alto.



Cose da evitare assolutamente?

Bermuda e pantaloncini corti. Ma anche le zeppe, che creano distonia con la tua altezza, e le scarpe che “spezzano la gamba”, come i sandali con cinturino grosso alla caviglia. Le righe orizzontali sono bandite!



