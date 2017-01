Moda: come indossare le party shoes anche di giorno 1 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: come indossare le party shoes anche di giorno 2 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: come indossare le party shoes anche di giorno 3 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: come indossare le party shoes anche di giorno 4 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: come indossare le party shoes anche di giorno 5 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: come indossare le party shoes anche di giorno 6 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: come indossare le party shoes anche di giorno 7 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: come indossare le party shoes anche di giorno 8 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: come indossare le party shoes anche di giorno 9 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: come indossare le party shoes anche di giorno 10 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: come indossare le party shoes anche di giorno 11 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: come indossare le party shoes anche di giorno 12 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: come indossare le party shoes anche di giorno 13 di 13 Private Griffe Private Griffe Moda: come indossare le party shoes anche di giorno leggi dopo slideshow ingrandisci

Glitter, scarpe d’oro, d’argento, metallizzate, lavorate: basta lasciarle nell’armadio relegate a qualche rara occasione! Le cose belle vanno sfoggiate! Come? Ecco qualche semplice esempio per sfruttare le scarpe che amate con tutti i look delle vostre giornate:



- con i jeans, per dare un tocco al look più comodo e basic che c’è. In un secondo si trasformerà in un outfit da street style



- con il completo bon-ton: è chic, sì, ma vi sembra che manchi quel tocco di personalità? Aggiungete una scarpa argentata e avrà tutto un altro sapore.



- con il completo da ufficio: quello più noioso che avete, grigio, classico, davvero poco fashion. Immaginate come vi guarderanno i colleghi mentre arrivate su un tacco super brillante!



- con una calza a contrasto: per tutti quei bellissimi sandali che in inverno “però fa freddo” e restano dentro l’armadio. Indossateli con una calza a contrasto, un abito o una gonna.



- con una gonna ampia: perfetta se volete sfoggiare uno stivale che davvero di giorno non avreste mai osato. La gonna ne copre una parte e lascia intravedere che voi siete super cool, anche di giorno!



- glitter e total black: il nero è il complice del delitto perfetto, se volete osare con quegli stivaletti glitterati rosa che non avete mai il coraggio di mettere. Sempre per restare in tema total black, se andando in ufficio non volete esagerare, optate per il mix vincente: le allacciate maschili in colore brillante. Evitate il tacco ma siete comunque al centro dell’attenzione.



- look troppo basic o troppo shabby? Tipo quello che usate per andare al supermercato? Che poi è tipico: quando nessuno ti deve incontrare per come sei vestita, trovi anche la maestra delle elementari! Allora, per dare un tocco in più, aggiungete le vostre scarpine al look. Come dice Iris Appel, se sei pettinata bene e indossi un bel paio di scarpe, te la puoi cavare in ogni situazione.



Le scarpe per dare quel tocco in più al vostro stile? Le trovate su www.privategriffe.com