Moda: come indossare il nero d estate

Vediamo qualche esempio di come si può indossare il nero in estate:



- Canotta e mini in pelle: è una combo decisamente sexy, un modo per non rinunciare alla gonna più sensuale, restando però fresche.



- Nero… a righe! Scegliete un completo nero, ma con una stampa a righe chiare che facciano contrasto, un po’ stile marinaretto, per avere subito uno stile fresco ed estivo, senza rinunciare ad indossare il nero!



- Un mini dress: perfetto per il giorno e per la sera, da portare con scarpe basse ma anche in maniera più aggressiva, come con uno stivale cuissard (sì, vanno ancora di moda anche in estate).



- Un abito scivolato per la sera: per una cena fuori o una serata importante, il nero la sera in estate è assolutamente perfetto. Potete scegliere tra freschi abiti dallo stile “lingerie”, da portare con sandali con il tacco dal design semplice.



- Un abito-camicia: provate a prendere le vostre maxi camicie nere e a riutilizzarle come fossero dei mini dress.



- Total look black, ma con le gambe di fuori: per una passeggiata o per andare in spiaggia, una mini di jeans nera o un pantaloncino, da abbinare ad un top con le spalle scoperte e ai vostri accessori estivi preferiti, come una borsa in paglia, le espadrillas e un cappello modello panama.



- Sandali gladiator e un abito fresco: è l’abbinamento perfetto per sfoggiare i sandali alla schiava senza esagerare troppo. Potete utilizzare un abito lungo e fresco, nonostante il colore nero. Il risultato è super cool.



- Una gonna lunga e un top: ovviamente il tutto nel colore nero. Il risultato è un look fresco e davvero comodo.



- Shorts strappati e una camicia bon-ton: il contrasto tra i pantaloncini strappati e la camicia super chic da equilibrio al vostro look, senza farvi sembrare troppo “teen-ager”.



- Nero mamma e figlia: per tutte quelle che amano avere una mini-me, abbinare l’abbigliamento della vostra bimba al vostro look total black è un’idea carina da mamme super fashion!



Seguite i nostri consigli per non rinunciare ai vantaggi di portare abiti neri anche nei mesi più caldi