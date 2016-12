Milano, le grandi settimane dello street style

07:00 - Si è da poco conclusa la Settimana della Moda Uomo a Milano: se il fashion maschile, a dire degli addetti ai lavori, desta meno interesse e scalpore rispetto alla Moda Donna (come è giusto che sia), certamente non ha nulla da invidiarle in fatto di street-style. Tutti gli insider della moda ci tengono ad essere fotografati nei loro look più stravaganti per apparire poi nelle riviste e nelle rassegne di moda. Ovviamente noi non ce li siamo fatti sfuggire! Non perché i look fossero particolarmente belli o di ispirazione, ma perché certamente ci danno un’idea estrema di quelli che sono e saranno i trend in fatto di moda.

Lo street-style è l’essenza dell’eccentrico, il riassunto del concetto di moda, portata all’estremo da chi se lo può permettere (solo in quei giorni). Vi sfido ad andare in ufficio vestiti così!



Fatta questa premessa, guardando i look fuori dalle sfilate milanesi, quello che è subito chiaro è che, se siete delle fashioniste, l’epoca del minimalismo è finita. Dunque mettete via gli skinny jeans neri, i cappotti sobri, gli occhiali dalle montature regolari. La parola d’ordine di questa Fashion Week è stata: colore. Colore per gli accessori, ma anche per i pattern dei cappotti, dei pantaloni, delle gonne. Non esistono più gli abbinamenti, ma sembra tutto un grande mix di forme e nuances.



Gli accessori sono bizzarri, fuori dal comune: scarpe che sorridono tramite labbra applicate, borse che mandano messaggi.

L’uomo sembra recuperare dal dandy i pantaloni scampanati, il mocassino, l’effetto pigiama.

Il trend del trend però pare essere il coat-over-coat. In parole povere si indossa un cappotto sopra l’altro, meglio se con colori a contrasto. Sicuramente ce lo spacceranno per un’idea geniale, ma ho il sospetto che sia stato il gesto disperato di chi voleva proteggersi dal freddo di questi giorni.



Non ci hanno tanto convinte le pellicce per l’uomo: va bene la moda, ma la pelliccia è meglio che resti un capo femminile, e magari non vederla abbinata ad un pantalone a righe e scarpe da ginnastica! Ci sono piaciute invece tantissimo le pellicce oversize in colori pastello (per le donne!) abbinate a scarpe che non ti aspetti e mini abiti. Abbiamo notato anche un riutilizzo della pelliccia della nonna: quel visone lungo che ci sembrava un po’ datato c’è chi è riuscito ad abbinarlo con successo a borsette vintage e stringate maschili.



Sembra aver fatto centro nel cuore di tutti il nuovo stile lanciato da Gucci: stampe floreali, occhiali tutt’altro che classici, cappotti maxi e sciarpe oversize. Anche per le donne spopola lo stile “da camera” con pantaloni maxi e cappotti destrutturati a stampe classiche come i quadri o il check. Ovviamente da abbinare ad accessori leopardi o pochette particolari.

La striscia torna a grande richiesta, in tutti i suoi colori e le sue direzioni, ovviamente Tra i look dei personaggi di spicco quali sono i nostri preferiti? Sicuramente Tamu McPherson e Candela Novembre.



Una cosa è chiara: non ha importanza chi tu sia, l’importante è che il risultato abbia le sembianze… di chi si è cosparso di colla e si è lanciato dentro l’armadio!



Ma ora è tempo di prepararsi per Milano Moda Donna! Scopri la nostra selezione su www.privategriffe.com