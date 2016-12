Mia figlia è una mini- me e ci vestiamo uguali

Solo una mamma può sapere quanta soddisfazione può dare vestire la propria bimba a sua immagine e somiglianza. La mini-me è uno dei concetti più dolci utilizzati dall'alta moda e nemmeno così nuovo.



Già all'epoca di Jeanne Lanvin e in un numero di Vogue datato 1947 erano apparse immagini di moda che ritraevano mamma e figlia vestite uguali.



Jean Paul Gaultier nel 2006 presenta in passerella un look doppio adorabile, mamma e figlia, per la primavera estate.



Il concetto è stato ripreso anche da Karl Lagerfeld che fa sfilare per l'Haute Couture 2014 le modelle per mano con dei bimbi vestiti Chanel.



Chi però ha davvero trasformato il sogno di tutte le donne in realtà è stata la coppia di stilisti italiani Dolce&Gabbana, che oltre a creare una vera e propria linea bambino, ha riprodotto in versione mini gli abiti della sfilata, dai più semplici ai più preziosi, creando un adorabile binomio che farebbe impazzire qualsiasi donna.



Soprattutto tra le star il trend impazza: da Jennifer Lopez a Katie Holmes, tutte amano avere la loro mini-me. La dolcezza è infinita ed il risultato, beh, adorabile.



