Look romantici: come vestire nella città di Giulietta e Romeo

Sì perché di luoghi da visitare e di cose da fare a Verona ce ne sono davvero tante. Innanzitutto non potete non visitare quella che, secondo la storia, fu la casa di Giulietta: in un antico palazzo, all'interno del cortine, spunta una statua dorata raffigurante la bella Capuleti. La leggenda vuole che toccare uno dei seni della statua di Giulietta porti fortuna. Se però alzate un po' lo sguardo, sopra di voi potrete vedere il celebre balcone, dal quale secondo la storia Giulietta si sporgeva per chiacchierare con l'amato Romeo.



La casa si trova nel pieno centro di Verona: nella città c'è da vedere e da comprare: il palazzo, tra l'altro, è situato in una delle principali vie dello shopping. Per esplorare la città e girare tra i negozi scegliete un look semplice, ma sempre romantico e chic. Vanno sempre bene sneakers di tendenza, jeans comodi ma cool, un maglione trendy e romantico. Ricordate che le ragazze venete sono super modaiole: non dovete essere da meno.



Per un aperitivo la sera in città o in una delle meravigliose ville appena fuori Verona, prendete spunto dalla fashion icon Olivia Palermo: quando è in visita in Italia non perde l'occasione di sfoggiare un look da moderna principessa: i capelli raccolti in trecce laterali, proprio come li avrebbe portati Giulietta, un abitino corto nero con un finale a merletto e una camicetta con collo decorato, un po' a ricordare i colletti preziosi degli abiti dell'epoca del conflitto tra Montecchi e Capuleti.



Anche per una cena in città, se non volete optare per un abito, scegliete un jeans scuro, con tacco alto, ma non troppo, una camicetta e una giacca impreziosita, che ricorda un po' le trame metalliche delle armature dei cavalieri che proteggevano la città ai tempi di Romeo.



Potrebbe anche capitarvi di dover partecipare ad un cocktail party: non dimenticate di mettere in valigia un abito elegante, da sfoggiare alla prima occasione, abbinato ad un tacco grintoso e una pochette retrò. Puntate sul vintage, se ne siete appassionate.



Immancabile una serata dedicata all'opera all'interno della suggestiva Arena di Verona, dove si svolgono concerti e opere teatrali in una atmosfera unica. Qui non potete cerco sbagliare: scegliete un abito nero, meglio se lungo, come fa Bianca Balti, che per l'occasione azzarda con una semitrasparenza di Dolce&Gabbana. La pochette gioiello è praticamente d'obbligo.



