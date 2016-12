Look: oggi gioco a vestirmi da uomo

07:00 - La moda è espressione del mondo che cambia, è pioniera, anticipatrice di tendenze e sovvertitrice dei costumi. La fantasia dei designer non può essere frenata e mai come oggi è libera di farsi portatrice di un nuovo corso: l’androgino come espressione di un gusto dalla linea sottile tra femminilità e mascolinità. La distinzione tra capo maschile e capo femminile non è mai stata così labile, tanto da spingere gli stilisti a portare in passerella durante le ultime Fashion Week, donne nella sfilata uomo e uomini nella sfilata donna. Le creazioni non sono più pensate “per lui” o “per lei”, sono invece look unisex.

Il primo a sperimentare l’abbigliamento maschile per le donne è stato Yves Saint Laurent che negli anni ’70 fa indossare alla sua donna lo smoking, capo maschile per eccellenza.



La tendenza sembra non essersi mai esaurita e alle donne piace: un pantalone rigoroso, che sembra rubato dall’abito di lui, indossato con una camicia bianca e tacchi alti rende una donna immediatamente affascinante, con l’aria seriosa di chi è così femminile da non doverlo dimostrare attraverso una gonna.



Anche Giorgio Armani ci insegna come essere femminili con una pantalone maschile a vita alta e una scarpa stringata bassa, indossati con una camicia iper femminile.



La sera – Nelle occasioni in cui non è richiesto l’abito lungo, il tuxedo femminile è estremamente elegante e può essere indossato osando con un sandalo allacciato e, per le più disinvolte, con una cravatta rubata a lui.



Il segreto è avere sempre un dettaglio iperfemminile: rossetto rosso, un tacco, una clutch.



