Look: i trucchi far sembrare lussuosi tutti i tuoi outfit

Fondamentalmente ci sono due modi per dare un tocco costoso al tuo look:

1) Spendere davvero una montagna di soldi in abiti e accessori di gran lusso.

2) Selezionare con molta cura gli acquisti in cui investire e razionalizzare il resto con attenzione, scegliendo capi poco costosi ma essenziali.

Le nuove generazioni sui social, celebrities incluse, sono la prova che l'opzione N.2 resta quella più intelligente ed efficace. Il segreto è focalizzarsi sui pezzi chiave che possono completare tutti i tuoi look, lasciando budget da investire nell'acquisto di capi più accessibili, trendy e che cambiano ogni stagione. Ecco alcuni suggerimenti per non dissanguare il conto in banca e sembrare sempre super lussuosa!



1) Risparmia sugli accessori super-trend: ci sono tantissime versione dello stesso occhiale o della stessa borsa che avete visto indosso a quella blogger. Per quanto andrà di moda? Non più di due mesi. Scegliete la versione più economica, simile ma di un brand meno prestigioso (un segreto: anche i grandi designers si copiano tra loro! C'è sempre qualcuno che ha un prezzo inferiore!).



2) Non spendere una fortuna negli abiti per feste e serate: è semplice trovare ottimi abiti ispirati a quelli visti in passerella, senza dover investire un capitale. L'importante è che il materiale non sia cheap e con gli accessori giusti il vostro abito sembrerà uscito da un atelier (vi ricordate l'abito di Zara indossato da Kate Middleton?)



3) Essenziali di livello: una gonna in tulle o delle bluse in pizzo sono essenziali che puoi trovare a prezzi cheap e che possono dare sempre un tocco in più al look.



4) Outwear elegante: insieme alle borse, i capi spalla sono un modo semplice per dare un tocco "expensive" al look. Da un trench moderno a un maglione pesante, è semplicissimo sembrare appena uscita dalla pagina instagram di Chiara Ferragni!



5) Pantaloni raffinati: che siano un paio di jeans o un paio di pantaloni di pelle, non c'è bisogno di spendere più di 50 euro. Ci sono tantissimi modelli di pantaloni super alla moda o anche classici che, con la giusta scarpa e la giusta borsa, posso apparire costosissimi, nonostante tu abbia speso poche decine di euro.



6) Scarpe intelligenti: far sembrare più costose delle scarpe si può. Optate per un paio di simil camoscio anzichè in vera pelle. Ma ci sono tantissimi modelli di scarpe ispirati ai grandi designer: limitarsi non ha senso. E se l'anno prossimo non le usate più, poco male! Avrete speso comunque poco!



E poi c'è sempre l'opzione del second hand: prodotti di lusso a prezzi scontati, come su www.privategriffe.com.