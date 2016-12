Look di primavera: i capi basic a cui non puoi rinunciare

Sì, perché ci sono alcune cose nel nostro guardaroba che se ci fate caso sono trasversali alle stagioni.



- Il trench: indossato in inverno nelle giornate di pioggia, può anche accompagnarvi nelle mattine primaverili quando l'aria è ancora pungente, senza però impedirvi di indossare al di sotto un abito svolazzante, da sfoggiare quando non appena uscirà una spera di sole.



- La T-shirt: che durante l'inverno avete nascosto sotto a chili e chili di maglioni, può finalmente essere sfoggiata sotto una giacca leggera o una felpa .



- Le sneakers: loro ci sono sempre, in tutte le stagioni. E per queste non dovrete preoccuparvi del cambio, perché restano sempre lì a vostra disposizione.



- La giacca di pelle: che a me piace indossata sopra abiti invernali come fosse un blazer, adesso potete tenerla nell'armadio per completare il vostro look. E' sempre quella giacca che risolve le mezze stagioni o il freddo improvviso anche in una sera d'estate.



- Il jeans nero: ormai più utilizzato del classico blue-jeans, è un must che resta dentro l'armadio e si usa in tutte le stagioni e con tutti i look, dallo sportivo all'elegante. Non mettetelo via!



- Gli stivaletti neri: che siano con tacco o senza, sono un passe-partout che vi hanno salvate quando faceva freddo, ma dovevate indossare qualcosa di diverso dalle sneakers e da un tacco vertiginoso: vi salveranno anche questa primavera quando i sandali saranno ancora semaforo rosso.



- Gli stivali over-the-knee: sono stati l'ossessione delle star e anche nostra per tutto l'inverno. Se ne siete innamorate e non potete davvero accettare di metterli via e non vederli più fino al prossimo inverno, non disperate: in primavera sono ancora consentiti, senza o con una calza leggera.



- La borsa classica: è vero, forse le borse col pelo sono da mettere via, però potrete mantenere tutte le borse classiche, che vanno bene sempre, con tutto, in ogni occasione.



- L'abito Bardot: che abbiamo amato tantissimo quest'inverno perché a 3/4, con le maniche lunghe e calde ma con una bella scollatura sensuale. Tolte le calze, potete utilizzarlo ancora come abito mezza stagione questa primavera.



- La gonna pencil: tutte quelle che abbiamo comprato quest'inverno vanno ancora benissimo per la primavera, da portare anche con una t-shirt e un giacchino leggero.



