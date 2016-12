Look da rientro: quattro suggerimenti per tornare al lavoro con stile

Fine agosto in ufficio. Magari siete solo voi e la ragazza della reception, oppure sono già rientrati tutti dalle ferie e voi siete le ultime a rientrare? Fa caldo, siete sconsolate e pensate solo che fino a ieri l’unica cosa a cui dovevate pensare era quale costume mettere per scendere in spiaggia. E l’idea di vestirvi di tutto punto non vi piace affatto. Il segreto per portare un po’ di vacanze ancora con voi in ufficio è tutto nel look: sfruttate la vostra abbronzatura e non tornate subito agli abiti formali, approfittando del fatto che al rientro siamo tutti un po’ più leggeri. In questo modo potrete illudervi ancora per un po’ che non vi aspetta tutto un inverno davanti. Ecco qualche idea di look adatta al rientro in ufficio.