Look: copia lo stile dei ragazzi di “Gossip Girl”

07:00 - E’ senza ombra di dubbio la serie più chiacchierata degli ultimi anni Gossip Girl, ambientata a Manhattan che racconta la vita di un gruppo di “amici/nemici” nell’ Upper East Side. In tutta la serie il glamour e la moda la fanno da padrone, insieme al gossip che si diffonde attraverso i social network.

I numeri parlo chiaro: l’immenso guardaroba della serie è stato stimato avere un valore che si aggira intorno ai 12 milioni di sterline, per 460 metri quadrati. Per le appassionate di moda era tutta una sfilata di borse di Chanel, abiti di Marchesa, Valentino, Yves Saint Laurent, Diane Von Furstenberg e, diciamo la verità, lo si guardava anche un po’ per quello. Per quanto sia di produzione recente, sono passati comunque alcuni anni e la moda, si sa, corre veloce.Allora come sarebbero vestiti oggi i protagonisti?



La più glamour era certamente Serena Van der Woodsen, alta bionda e bellissima, l’abbiamo vista con centinaia di look, sempre perfetta. Il suo stile per quanto chic, era tutt’altro che classico. E così ce la siamo immaginata in un completo blu di Balmain.



L’amica del cuore di Serena è Blair Waldorf, snob e sicura, con una vena di cattiveria, è la Queen B della scuola, dove detta legge su cosa è “in” e cosa no. Il suo stile è ispirato ad Audrey Hepburn, i suoi look sono femminili ed ispirati agli anni sessanta. Per lei il look perfetto è in Diane Von Furstenberg!



Il personaggio più controverso della serie è certamente Chuck Bass: ricco, mondano, quasi spietato, il suo look è certamente da dandy. Sempre in abito elegante, per lui abbiamo pensato ad un completo classico di Bottega Veneta.



Nate Archibald è l’amico di Chuck, conteso tra Serena e Blair, è un buono che si lascia trascinare dagli eventi. Il suo look è in pieno stile USA in bilico tra lo sportivo e il classico: non potevamo che pensare a Ralph Lauren.



I protagonisti maschili si chiudono con Dan Humphrey, aspirante scrittore di Brooklyn la cui vita si incrocia con quella del gruppo di amici di Manhattan. La moda non è certo il suo forte spesso il suo abbigliamento è stato tutto fuorché alla moda. Lo abbiamo voluto riabilitare con un classico sportivo che si addice al suo carattere docile: Lacoste.



Di docile non ha invece nulla Jenny, la sorella di Dan, che all’interno della serie cambia rapidamente look e tendenze, fino ad arrivare ad uno stile rock/punk piuttosto aggressivo. Se le serie fosse girata oggi, la piccola Jenny sarebbe sicuramente vestita in Saint Laurent!



Al di fuori dei giochi di potere del gruppo di amici ma nemmeno troppo, c’è Vanessa. Il suo personaggio compare e scombussola gli equilibri. Stravagante nel vestire e lontana da tutti gli schemi della moda inizialmente, arrotonda durante la serie i suoi spigoli. Per lei abbiamo pensato ad un look che sia moda ma non troppo, forse più espressione della tendenza: Denny Rose.



