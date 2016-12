Long dress, per il giorno e per la sera

CASUAL PER IL GIORNO: in jersey di cotone o viscosa, con colori neutri o a righe, indossato con sneakers o sandali piatti, è l'ideale per passeggiare in città nei giorni estivi senza rinunciare allo stile. Arricchite il vostro look con accessori di tendenza come bracciali, anelli, una it-bag e degli occhiali da sole.



COLORFUL PER LE VACANZE: un abito lungo e pieno di colori è perfetto per le sere d'estate in vacanza. Il vantaggio dell'abito lungo è che slancia la figura e non avete bisogno di indossare i tacchi. Fate ricadere la scelta della calzatura su un sandalo gioiello da abbinare ad una maxi pochette o ad una minaudiere preziosa. La bellezza di un abito così è che non è fuoriluogo nemmeno di giorno, se volete usarlo in una versione più easy.



GYPSY PER LE SERE D'ORIENTE: ci sono quegli abiti lunghi che sanno di oriente, deserto e profumi lontani, che non hanno nulla a che vedere con la moda ma piuttosto con degli stati d'animo. Quando li vedete li riconoscete subito, hanno i colori della terra o i pizzi degli hippies, li immaginate abbinati a dei bracciali comprati al mercato dell'argento in Turchia.



DA CERIMONIA: la vera natura dell'abito lungo è quella della cerimonia, delle grandi occasioni. Il romanticismo di un abito da sogno è rinchiuso nei tessuti preziosi e nell'atmosfera dell'occasione. Solo indossando un abito così ci si sente catapultate dalla realtà al sogno e ci si sente tutte un po' principesse.



Per scegliere il vostro long dress, visitate la selezione di proposte di privategriffe.com, il portale di shopping online con il migliore usato certificato e garantito.