Le star e i loro cuccioli a confronto: quanto si somigliano?

La bellissima attrice statunitense Blake Lively ha scelto come cucciolo da compagnia un carboncino toy, che si chiama Penny. Se guardiamo bene Penny e Blake hanno lo stesso “colore di capelli” e lo stesso sguardo tenero ma sicuro.



Anche la super modella Miranda Kerr ha scelto un cagnolino di piccola taglia, minuto, proprio come è lei, e a guardarli bene effettivamente si nota della somiglianza, o meglio il piccolo Frankie sembra davvero nato per stare in braccio alla sua padrona famosa. Anche loro si somigliano nei colori e nello stile, sbarazzino ma non troppo.



I due stilisti Dean e Dan Dsquared, gemelli e compagni di lavoro, hanno posato con i loro french bulldog bianchi e neri, che sembrano davvero essere i cagnolini giusti per loro. Il loro manto ricorda il classico completo Dsquared camicia bianca jeans lavaggio scuro e dettagli extra black.



Ma i cagnolini più famosi e chiacchierati tra i cuccioli delle celebrities sono da sempre i piccoli amici chihuahua dell'ereditiera Paris Hilton, che non perde occasione per portarli a spasso dentro qualche borsa di lusso o addirittura in un passeggino. Paris e il più famoso dei suoi cani, Tinkerbell, avevano una somiglianza incredibile, quanto meno nell'apparente modo di fare un po' spavaldo un po' menefreghista.



Anche l'italianissima Elisabetta Canalis viene sempre avvistata dai paparazzi con i suoi inseparabili cagnolini, "i Pieri". I loro tratti sono duri, un po' come quelli della ex velina, colori scuri, come i capelli di Elisabetta, di origini sarde. Le somiglianze a guardare bene ci sono tutte, anche nello stile che sceglie, easy e super minimal.



Per il vostro shopping, visitate la selezione di privategriffe.com, il portale di acquisti second hand first choice.