La vip cade su una “buccia di banana”… e subito diventa trend

Quella volta che Cristina Aguilera si è presentata in pubblico con i capelli rosa evidenziatore non è stato facile perdonarla. Tutte a dire “ma cosa si è fatta ai capelli?” e “si è rovinata” per poi scoprire che invece forse le punte rosa non erano così male e andare a chiedere alla parrucchiera una sfumatura nuova.



Poi c'è stata la divina Kate Moss, regina delle passerelle, la modella di cui si dice “quello che indossa diventa magia”. Non è accaduta la magia per il pigiama rosa a pois con cui una sera ha deciso di uscire, ma sicuramente si è immolata per giusta causa: ha sdoganato lo stile cozy e super rilassato. Se avete dato un'occhiata alle ultime collezioni, qualche look “pigiamino” lo avete sicuramente visto. Quindi grazie Kate.



Restando in tema di comodità parliamo di divani. No non il vostro, ma quello che sembrava aver indossato Kim Kardashian al Met Ball di New York. Ok, era incinta e questo complicava un po' la situazione, ma i fiori non snellivano sicuramente la figura già prorompente della bella armena. Sta di fatto che questi fiori di Givenchy, designer dell'abito, hanno spopolato tra borse e t-shirt, riaprendo la strada al floreale, che anche quest'anno ci è stato riproposto come trend primavera estate senza se e senza ma!



Ve la ricordate la dolce Hannah Montana interpretata da Miley Cyrus? Ecco, dimenticatevela. Miley ci ha abituati ad un look, come dire, totalmente opposto. La trasgressione mista alle ispirazioni baby-cartoon sono diventate trend come le sue linguacce. Musa e testimonial del nuovo designer di Moschino, Jeremy Scott, ha fatto diventare trendy l'abbigliamento trash e dai colori improbabili.



Sempre in tema di trash, sarà pure la regina del pop, ma le scelte di stile di Madonna ultimamente fanno a pugni con la sua età che avanza. Quando si è presentata con dei sandali carro armato ci siamo chieste tutte perché? La risposta è nel trend attuale: sandali con fibbie e suole rialzate che ci ricordano gli anni delle buffalo. Per questo Madonna non ti ringraziamo.



E poi c'è Rihanna, che non perde occasione per strafare con le provocazioni di stile: il look disco anni '80 ci aveva lasciate un po' perplesse, con quel mix di capello cotonato, tubino fasciante lucido e pelliccia super fluo, ma poi ripensandoci, gli anni '80 non sono così male e quindi tutte a rivalutare quel tubino un po' azzardato che avevamo lasciato nell'armadio.



E' vero, le mode seguono corsi e ricorsi storici, ma quel che è più vero è che ormai non sono più dettate dagli stilisti, ma dalle personalità vicine agli stilisti, che fanno della moda un po' quel che gli pare.



