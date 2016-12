La moda ha un’anima gipsy e ci veste di frange

Se avete già sbirciato le vetrine, da Valentino a Gucci, avete sicuramente notato il trend: frange, tessuti leggeri o denim mixati con camoscio, stili boho chic, per un'estate tutta da vivere in movimento. Le frange sono ritmo che vi segue nei movimenti e nelle serate.



Per la città questa stagione non può mancare nel vostro armadio un blazer in camoscio con frange, da abbinare a shorts in jeans e una camicia bianca, un borsa portata senza troppe pretese e a finire un cappello di Borsalino per dare un tocco ricercato al look.



Altro vero must have è la gonna in pelle con le frange, come abbiamo visto nella sfilata di Valentino, sdrammatizzata da una t-shirt basic , ma senza dimenticare un tacco che valorizzi il capo in pelle. Una pochette vistosa su un look bianco e nero è sempre il tocco grintoso, da ricordare!



Per sentirsi un po' gipsy anche ad un aperitivo che continua fino a notte tarda, ci fa impazzire l'idea di meraviglioso abito stampato, magari con uno spacco vertiginoso e tacco 12, abbinato ad una borsa in camoscio, ovviamente con le frange, da portare a mano come una preziosa clutch.



Se state già pensando al look per le vostre vacanze, in spiaggia non può mancare una maxi-maglia che vi faccia da abito per l'aperitivo in riva al mare, rigorosamente con frange e da abbinare ad un rossetto acceso, che con l'abbronzatura vi illuminerà di una luce senza tempo.



