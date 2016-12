L’eleganza e la moda per i piccoli

La vostra bimba in prima elementare sarà bellissima con una camicia in denim, leggings stampa animalier e parka con pelliccia. Se la vostra figliola è già più grande e farle mettere quel che piace a voi è un inferno, provate con un look semplice, come un paio di jeans in cotone morbidi, slip-on e una maglietta romantica effetto top, né troppo sportiva né troppo elegante, per lasciarla libera di giocare. In alternativa, se volete un look più particolare, osate con delle scarpine/stivaletto in stile indignino, abbinati a pantaloni di cotone morbido e una camicetta colorata, il tutto coperto da un delizioso spolverino in denim scuro.



Per un bambino particolarmente sportivo e attivo come si può essere a 10 anni, scegliete per lui dei jeans larghi, ma non troppo, con sneakers comode, magliettina e maglioncino bon ton. Se invece preferite che il vostro bimbo assomigli in tutto e per tutto al papà, anche nel look, vestitelo da grande, con camicia, maglione e cappottino super chic.



Il problema vero nasce quando i bambini diventano adolescenti: allora iniziano le influenze delle mode, dei compagni di classe, della compagnia di amici. Se non volete ritrovarvi un emo in giro per casa, o una ragazzina con i capelli rasta, cercate di dare una impronta chiara allo stile dei vostri figli. E' importante assecondare i loro gusti, ma accompagnateli sempre nella scelta (visto che pagate voi): un look sobrio fatto di pantaloni e camicia per lui e gonnellina e giacca per lei li farà sentire alla moda senza esagerare troppo.



Per le mamma che non vogliono invece rinunciare alla moda, anche per i loro figlioli, maglie a stampa in stile Londra, Dr. Martens o sneakers con colori sgargianti e pantaloni che più strani non si può. I vostri figli non passeranno di certo inosservati.



