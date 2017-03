In primavera è di scena il Parisian Style 1 di 12 Private Griffe Private Griffe In primavera è di scena il Parisian Style 2 di 12 Private Griffe Private Griffe In primavera è di scena il Parisian Style 3 di 12 Private Griffe Private Griffe In primavera è di scena il Parisian Style 4 di 12 Private Griffe Private Griffe In primavera è di scena il Parisian Style 5 di 12 Private Griffe Private Griffe In primavera è di scena il Parisian Style 6 di 12 Private Griffe Private Griffe In primavera è di scena il Parisian Style 7 di 12 Private Griffe Private Griffe In primavera è di scena il Parisian Style 8 di 12 Private Griffe Private Griffe In primavera è di scena il Parisian Style 9 di 12 Private Griffe Private Griffe In primavera è di scena il Parisian Style 10 di 12 Private Griffe Private Griffe In primavera è di scena il Parisian Style 11 di 12 Private Griffe Private Griffe In primavera è di scena il Parisian Style 12 di 12 Private Griffe Private Griffe In primavera è di scena il Parisian Style leggi dopo slideshow ingrandisci

Le ragazze di Parigi rubano le camicie dagli armadi dei loro fidanzati e ne fanno un super cool top, da abbinare a mocassini colorati. Le ragazze parigine riescono ad essere sensuali con abiti maschili. Ma come fanno?



La figura della classica parigina è una ragazza dalle poche forme, quasi androgina. Ed è per questo che può osare con jeans a vita alta e camicette a pois dalle scollature profonde, che porta con grazia e senza volgarità.

Spesso, le parisienne, portano il cappello e una maglia a righe. Tipico. Il gusto francese ricorda un po’ i gondolieri di Venezia, se ci si pensa bene. Marinarette di città.



Le ragazze a Parigi hanno sempre un foulard: che sia avvolto attorno ad un polso, al manico della borsa griffata o al collo, come le dive di un tempo. Poco importa se poi hanno le spalle scoperte. I loro look sono sempre minimal, eleganti, dalle linee pulite.

Alle ragazze di Parigi non piacciono i fronzoli. Magari si concedono qualche vezzo ogni tanto, con un po’ di pizzo e un tocco di pelle. Ma i loro look non diventano mai aggressivi, mai super sexy.



Ogni tanto in qualche bar ne vedi una vestita come una scolaretta: il colletto bianco non è mai passato di moda, a Parigi.

Alle ragazze di Parigi piace l’arte. E piace la moda che si ispira all’arte, con grandi volumi nelle maniche e giacche scultoree.



Le ragazze di Parigi ci hanno insegnato come portare i jeans mom’s, quelli dal taglio “della mamma”, a vita alta e gamba dritta.

Curiosate pure nell’armadio della vostra, perché sono certamente lì ad aspettarvi.



Le ragazze di Parigi amano il bianco. E il blu. Le ragazze parigine sono la primavera della moda e sono tutte da copiare in una selezione dedicata a voi su Privategriffe.