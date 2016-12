Il nero, l’unico colore che non passa mai di moda

Che il nero sfini , non c’è dubbio alcuno. E che possa essere sia elegante che sexy , nemmeno; è amico di tutte le donne che vogliono dare un tocco sensuale al loro look, che sia casual, per la sera o per una grande occasione. Avete presente tutte le volte in cui non sapevate come completare il vostro look e avete optato per il chiodo di pelle nero ? Se c’è un must-have nella categoria abbigliamento, è proprio lui.

Lo stesso vale per quella scarpa col tacco che si rivela adatta davvero ad ogni occasione.

E quando si tratta di acquistare una nuova borsa? E’ vero, ci piacciono un sacco le declinazione nei colori più svariati, “ma nera non c’è?” resta però la domanda che facciamo sistematicamente prima di fare la scelta finale. E indovinate? Io di solito vado per la nera!

E se si tratta di abbigliamento? Olivia Palermo, la regina dei look perfetti, ci mostra come indossare un pantalone in pelle restando super chic: maxi-pull, pantalone nero a coulottes e dettagli in pitone e pelliccia.

Un’altra fanatica del total look black leather è la super top model Gigi Hadid, che non rinuncia chiodi di pelle in versione strong ricoperti di borchie. Attenzione a non abusarne, a meno che non siate Gigi!

Ma la bella modella non è la sola della categoria ad amare lo stile: anche Miranda Kerr spesso e volentieri indossa pantaloni pelle e look total black: dalle scarpe alla borsa, passando per cappotto e maglione, l’unico tocco di colore sembra essere il rossetto sulle sue labbra.

Vi piace lo stile rock? Per il giorno sono perfetti biker o stivaletti in pelle nera con le fibbie, abbinati a jeans, una felpa e ovviamente l’immancabile chiodo nero.

Volete essere chic ma con un tocco di pelle nera? Avete mai pensato di mischiare la pelle nera al morbido cashmere color cammello?

Sempre sulla scia dei contrasti, questa è la stagione della pelle nera abbinata al cotone: provate un abitino nero di pelle, che di sera risulterebbe adatto per un look sexy, e trasformatelo in un look da giorno stravagante ma non troppo, abbinato ad una camicia dai grandi volumi. Il risultato sarà davvero a prova di fashion week.

Vi piace osare? Andate tranquille con l’abbinamento pelle su pelle: come si dice, se stai esagerando, conviene farlo al meglio!

Vi piace un abbinamento più “gentile”? Provate il trend di stagione: colori metallici nelle tonalità del rosa abbinati a dettagli in pelle nera. Non potrete essere più cool.

Voglia di nero? Scoprite la selezione di www.privategriffe.com