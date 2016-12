Il look giusto per le serate natalizie

07:00 - Alle serate natalizie presentatevi sempre sobrie e mai troppo formali. Indossate capi e accessori adeguati alla stagione invernale e che comunichino subito lo spirito di festa con colori e dettagli adeguati.

IN FAMIGLIA - Con i parenti più stretti non dovrete preoccuparvi di apparire impeccabili e potrete scegliere un abbigliamento confortevole. È il momento giusto per il maglione rosso con le trecce o in pelosissimo mohair bianco. Morbido e caldo, si abbina a una gonnellina svasata o a pieghe oppure a dei pantaloni casual, stile preppy, ideali per passare il Natale tra nipotini e parenti. Potrete anche osare una calza bianca oppure rossa. Ai pedi infilate un paio di pantofoline ricamate a tema o uno stivaletto.



DA LUI - Se la cena si svolge a casa del fidanzato ed è il vostro debutto con la famiglia allargata, optate per un look da brava ragazza. Cominciate sempre con un pezzo di maglieria in colori sobri o in tinta unita, arricchito di fili di lurex, paillettes o pietre scintillanti. In alternativa scegliete una maglia semplice e scura da contrastare con un colletto candido, ampio e prezioso. Perfetta la gonna a tubo appena sopra il ginocchio e un paio di scarpe con un tacco medio per completare l’outfit.



CON I COLLEGHI - Mixate l’effetto sofisticato e sexy di una camicia di seta con un capo dal sapore collegiale come un kilt, possibilmente a sfondo rosso. In alternativa infilatevi in un tubino o un abito a trapezio sui toni del grigio o del blu e completate con un filo di perle. In entrambi i casi finirete il look con dei collant coprenti e ankle boots con tacco.



CON GLI AMICI - Una cena con gli amici può ricalcare la cena in famiglia, ma evitate la gonna o il pantalone troppo comodo. Sì al maglione oversize e con le trecce, ma osate un po’ di più bilanciandolo con una mini in jeans oppure in pelle: calze colorate nel primo caso, in colori neutri della stessa tonalità del pellame nel secondo. In alternativa scegliete dei pantaloni semplici alla caviglia. E infine ballerine o Chelsea boots ai piedi.



