Idee di look per decolletè generosi

Alcune ragazze potrebbero addirittura indignarsi per il fatto che il decolletè possa essere un problema quando si tratta di scegliere un look . Per tutte quelle che non sfiorano nemmeno nei sogni una seconda, sembra quasi inconcepibile e anzi farebbero volentieri a cambio. Ma la realtà è che un decolletè generoso può creare non pochi problemi in fatto di look.

Allora quali sono i vestiti più adatti per chi ha un decolletè abbondante?

Ecco alcuni appunti di stile per non sbagliare mai:



- I wrap-dresses sono l’ideale: gli abiti avvolgenti e morbidi, che accompagnano le forme senza accentuarle e soprattutto senza spostarsi!



- Il nero distoglie l’attenzione: spesso infatti l’attenzione (soprattutto degli uomini) cade inevitabilmente lì. Ma non sempre può essere piacevole. Il nero è un buon deterrente, soprattutto se si tratta di una maglia accollata;



- Le salopette accompagnano la figura: sono perfette per allungare la silouette e rendervi immediatamente più longilinee, distogliendo l’attenzione dal punto più formoso;



- Camicie non aderenti dal buon taglio sartoriale: per non ritrovarsi con bottoni che minacciano di saltare come proiettili, è importante scegliere delle camicie morbide, ma, attenzione, anche dal buon taglio sartoriale, per evitare un effetto goffo.



- Collane corte: quando si ha un decolletè importante infatti scegliere collane lunghe può essere un errore. Andate sul sicuro con dei girocolli o delle catenine non troppo lunghe o ciondoli troppo importanti.



- Il taglio giusto della scollatura: state attente a non esagerare troppo con scollature profonde ma nemmeno con girocolli troppo stretti! L’equilibrio è sempre la scelta migliore.



- Top chiusi: dal taglio geometrico e poco aderenti alleggeriscono la figura e nascondono il decolletè.



- Sottolineare il punto vita: con abiti aderenti e strutturati, che non facciano effetto “baby-doll”.



