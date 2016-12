Icone di stile: Audrey Hepburn vs. Marylin Monroe

Audrey Hepburn era una bellezza esile, un fisico asciutto, privo di forme, quasi mascolino. Sicuramente non di impatto come la bionda collega, la sua era una bellezza pacata. Dallo stile francese, capelli scuri, nasino all'insù e abbigliamento tutto fuorché provocante. Pantaloni maschili, magliette alla marinara, abitini romantici, tubini accollati e ballerine sono sempre stati il suo marchio di fabbrica in fatto di look. Anche il trucco non era mai calcato, piuttosto con un effetto “naturale”, a sottolineare la bellezza naturale dell'attrice.

Se dovessimo trovare oggi una figura nel mondo della moda che ci ricordi Audrey, quella persona sarebbe indubbiamente Olivia Palermo, che con il suo stile sempre posato e la sua naturale eleganza incanta tutti senza mai essere eccessiva.



Completamente diversa era invece Marylin: formosa, bionda, spregiudicata. Marylin era la diva che faceva sognare, che faceva girare la testa a tutti. I suoi look erano sensualissimi per la sera, fatti di scollature vertiginose, avvolgenti abiti che lasciavano ben poco all'immaginazione; da Lolita di giorno, fatti di abitini, pantaloncini e top corti, camicette che mettessero in evidenza le generose forme. Marylin era consapevole del suo fascino e non faceva nulla per smorzare l'impatto che poteva avere sulle persone. Amava provocare e lo faceva anche con il trucco e i voluminosi capelli biondi.

Nella bellissima Gigi Hadid, tutta forme e capelli biondi, ritroviamo una moderna Marylin Monroe.



