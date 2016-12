I look per imitare gli Angeli fuori dalle passerelle di Victoria’s Secret

La più longeva tra di loro è la bellissima e statuaria brasiliana Adriana Lima, che da anni ha ottenuto le ali e partecipa a questa ambitissima sfilata più ambita dalle modelle. Per strada il suo look è decisamente rock, fatto di leggings neri che mettono in risalto le gambe lunghissime, stivaletti in pelle con un filo di tacco, borsa griffatissima e gilet di pelliccia per proteggersi dal freddo di New York.



Un'altra mora bellissima fa parte dell'esclusivo club: la statunitense Lily Aldridge. Il suo look lontano dalla passerella è semplice, con un tocco modaiolo. Leggings di pelle anche per lei, stivaletto borchiato, borsa di Givenchy e camicia in denim. Gli Angeli amano il cappello, che spesso è parte dei loro look.



Anche la bellissima moglie del cantante dei Maroon Five, Behati Prinsloo, viene spesso fotografata con look semplici, a volte un po' grounge, fatti di biker, jeans strappati, cappello e t-shirt semplici. Tanto può permettersi qualsiasi cosa, no?



La bionda Candice Swanepoel ci tiene ad essere super sexy anche per una passeggiata e sceglie un jeans skinny con strappi, abbinato ad una maglia con scollo profondo e un filo di tacco, come se ne avesse bisogno poi.



Più semplice Alessandra Ambrosio. La conturbante brasiliana infatti, lontana dalle serate mondane, opta per sneakers leopardate, jeans boy-friend e crop top, giusto per farci invidiare la sua pancia piatta.



La più sbarazzina del gruppo, Karlie Kloss, grande amica di Taylor Swift, non rinuncia ad un tacco, anche se modesto, abbinato ad un paio di jeans, top nero e chiodo di pelle.



Insomma, nonostante la loro straordinaria bellezza, gli Angeli vestono come comuni mortali ed i loro look sono tutti da copiare