I Beckham: famiglia di gran stile

David Beckham, oltre ad essere stato un grande campione, ha all'attivo campagne pubblicitarie come modello di intimo e le donne impazziscono per lui. Ma non solo: gli uomini amano copiare il suo stile, che passa dall'impeccabile abito classico ai jeans strappati accompagnati da cappellino e felpa.



Il non plus ultra, secondo le donne, lo raggiunge quando porta a spasso la piccola Harper Seven, ultima dei quattro bellissimi figli. La piccolina sembra una mini-Victoria: abitini neri con colletto, come ama la mamma, trench di Burberry e scarpine preziose, lunghi capelli biondi. Ovviamente non può mancare a nessuna sfilata, comprese quelle di mamma Victoria, ormai stilista affermata.



Lo stile della mamma sembra influenzare, oltre il mondo della moda, anche il nucleo famigliare: rigorosa nel vestire, senza mai dimenticare un tacco, predilige il nero e la pelle, accompagnati da grandi occhiali da sole scuri, ma non dimentica i colori accessi, per qualche uscita modaiola. I tacchi vertiginosi, che sono un must have di lady Victoria, sembrano però averla stancata nell'ultimo periodo, tanto che la ex Spice ha dichiarato di preferire le sneakers.



Forse sarà perché sono più comode per correre dietro a tutti questi figli? Romeo, Cruz e Brooklyn sono i tre ragazzi nati dalla relazione tra la posh Spice e il calciatore e sembrano davvero essere stati messi al mondo per stare sotto i riflettori: anche loro bellissimi, sulle orme del padre, stanno piano piano catturando l'attenzione del mondo della moda, attraverso i loro look sportivi ma curatissimi, che diventano super eleganti nelle occasioni giuste.



