Fashion Alphabet: V come Valentino

Considerato “Il Maestro”, osannato dal mondo della moda, Valentino Garavani fonda nel 1960, con il socio Giancarlo Giammetti, la maison Valentino.

Protagonista del panorama del design, famoso per i virtuosismi, la ricerca, le variazioni e per il “Rosso Valentino” delle sue creazioni più belle, lo stilista ha curato personalmente le collezioni fino al 2008, anno in cui sono stati nominati direttori creativi Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli. I due designer hanno lavorato sotto la direzione creativa del maestro per oltre dieci anni e si sono rivelati la scelta strategica perfetta: rimasti fedeli allo stile frutto di 50 anni di storia, sono però riusciti a ringiovanire l’appeal dell’azienda rinnovando l’estetica attraverso la cifra stilistica della femminilità e della contemporaneità.



L’emozione dell’ultima sfilata di Valentino sotto la direzione del fondatore è impressa nella memoria della moda come un quadro pieno di meravigliose creazioni fiabesche. è durante le sfilate Haute Couture di Parigi del Gennaio 2009 che il nuovo duo fa il suo esordio, confermando la scelta del maestro grazie alla loro magistrale interpretazione dell’universo Valentino.



Oltre alle collezioni di Haute Couture, emozionanti e che sembrano disegnate per le principesse di tutto il mondo, le creazioni di Valentino fanno sognare tutte le donne. La maison infatti veste da sempre principesse e star di tutto il mondo, donne che lo amano per i suoi abiti e per la sua affabilità.



Tra le collezioni contemporanee più amate spicca sicuramente la linea Rockstud, borse e scarpe che hanno rapito le donne a livello planetario, sold-out ovunque per mesi, nessuna ha saputo resistere alle borchie che decoravano la collezione e che vengono attualmente riproposte in nuove varianti e colori ad ogni stagione, senza mai stancare.



A ragione, Valentino rientra tra le leggende del mondo della moda e come tale viene celebrato in un museo dove si possono ammirare le sue opere: il museo è virtuale ed accessibile dal sito ufficiale www.valentinogaravanimuseum.com.



