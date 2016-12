Fashion Alphabet: T come Twin-set Simona Barbieri

12:26 - I nostri appuntamenti del martedì con la storia della moda dalla A alla Z arrivano alla lettera T come Twin-set Simona Barbieri. Come di consueto, vi proponiamo curiosità e stili da scoprire insieme a Privategriffe, primo negozio online in cui comprare e vendere capi e accessori delle migliori marche, usati come nuovi e controllati da esperti. La settimana prossima sarà la volta della lettera V come Valentino.

Simona Barbieri è l’emblema della donna imprenditrice italiana, che negli anni ’90 crea, sotto la sua direzione artistica, il brand Twin-Set.

Di origini modenesi, Simona Barbieri mantiene per le sue collezioni uno stile romantico e sensuale. Il marchio è diretto da Simona e dal marito e amministratore delegato Tiziano Sgarbi, che in molte interviste racconta di come il brand sia legato al territorio di Carpi, nato da un’idea in un periodo di crisi nell’ambito della produzione di maglieria, produzione di cui la loro azienda si occupava inizialmente.



La svolta arriva nel ’97 con un corner all’interno del negozio Fiorucci a Milano, momento in cui i due realizzano la volontà di occuparsi di un marchio total look.Fiorucci è in questo periodo uno dei punti di riferimento per la moda e diventa maestro ed ispirazione per la coppia modenese. Fiorucci è un innovatore, e da lui è presa l’energia per creare un brand tutto italiano, che realizza il 70% del suo fatturato in Italia ma che apre le sue boutique anche all’estero, confermando la crescita e la voglia di mantenere vive le aziende italiane.

Gli abiti creati sono femminili, arricchiti con dettagli importanti come ricami, pizzi, lavori tricot.



La sensazione che si ha entrando in uno shop di Twin-Set è quella di una originale creatività, con richiami al vintage fusi con le tendenze moderne e le culture del mondo. Il fascino di altri tempi delle sue creazioni è mixato con collezioni di borse e accessori dallo stile curato, inconfondibile.



Il brand si sviluppa in più linee, Twin-Set, Scee by Twin-Set, Twin-Set Girl e la linea intimo e beachwear, le cui testimonial vanno da Barbara Palvin ad Irina Shayk.



