Fashion Alphabet: S come Stella McCartney

Stella McCartney è la più creativa e rappresentativa designer di moda della nuova generazione. Figlia del cantante dei Beatles Paul McCartney, laureata alla scuola di moda londinese Central St Martins, il suo stile si distingue per le linee pulite, l’elegante sartorialità, adatto ad una donna sicura di sé, sexy e femminile. Dopo due stagioni di collezioni viene nominata direttore creativo di Chloè a Parigi per lanciare poi la linea di moda che porta il suo nome, grazie alla joint venture con Kerign Group (proprietario di Gucci, Bottega Veneta, Sergio Rossi, Yves Saint Laurent e molti altri).



Vegetariana da sempre, la linea di Stella McCartney è quella del cruelty free e dell’eco-sostenibilità, tema caro alla nuova generazione della moda e valore aggiunto per i brand del lusso che scelgono il fashion-conscious.



Per il suo impegno nella moda e nel sociale i riconoscimenti sono arrivati numerosi: tra i tanti, nel 2014 il Women’s Leadership Award, nel 2013 l’Elle Style Award come Best International designer of the year, H&M & Elle Conscious Award e a lista è ancora lunga.



Oltre alle collezioni di abbigliamento, dalle linee essenziali e femminili, icona del brand sono le borse Falabella, che incarnano la volontà di utilizzare materiali alternativi alla pelle, quale il cotone riciclato e l’ecopelle, senza rinunciare al design e allo stile.



