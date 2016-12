Fashion Alphabet: R come Roberto Cavalli

07:00 - I nostri appuntamenti del martedì con la storia della moda dalla A alla Z approdano alla lettera R come Roberto Cavalli. Come di consueto, tante curiosità e stili da scoprire insieme a Privategriffe, primo negozio online in cui comprare e vendere capi e accessori delle migliori marche, usati come nuovi e controllati da esperti. La settimana prossima sarà la volta della lettera S di Stella McCartney.

“Mi considero un artista, con l'unica differenza che le mie creazioni si indossano, non si appendono ad un muro.” La definizione di figlio d’arte calza come un guanto a Roberto Cavalli che proviene da una famiglia di artisti: le opere del nonno, Giuseppe Rossi, figura di spicco del movimento macchiaiolo, sono esposte nella Galleria degli Uffizi di Firenze.



Cavalli studia le applicazioni tessili della pittura e realizza una serie di stampe floreali su maglia fino ad arrivare, negli anni 70, a brevettare un procedimento di stampa su pelle. I suoi lavori e le sue sperimentazioni tecniche e di colore attirano le attenzioni di case di moda come Hermès e Pierre Cardin. La prima collezione viene presentata a Parigi per poi tornare in Italia sulla scia del successo: le collezioni propongono jeans strappati, con intarsi di pelle, broccati e stampe animalier.



Dopo un primo matrimonio durato poco, Cavalli si sposa in seconde nozze Eva Maria Duringer, destinata a diventare la sua spalla nella vita e nel lavoro. Dopo un periodo dedicato alla famiglia, il ritorno ufficiale al mondo della moda avviene nel 1994 a Milano.



Il successo continua con l’apertura negli anni successivi di boutique in tutto il mondo e la creazione delle diverse linee Just Cavalli, RC menswear, Angels & Devils per l’abbigliamento baby, la linea Class, nonché collezioni underwear, orologi, occhiali, profumi.



Roberto Cavalli, oggi, è il designer amato nel mondo dalle star per i suoi abiti sexy, pieni di colore, per le stampe fantasia che richiamano ai colori tropicali e agli animali esotici e per le linee femminili delle sue creazioni. Le sue sfilate sono tra le più apprezzate e sorprendenti, e le star che veste per i red carpet, le più applaudite.



Il successo di Cavalli è un certamente dato dalla grande passione per le donne che ama vestire per sublimare la loro bellezza. Le top model che hanno fatto la storia, prima fra tutte Naomi Campbell, hanno sfilato per lui e sono sue grandi amiche.



Per il tuo shopping nell'universo di Roberto Cavalli esplora la selezione proposta da privategriffe.com.