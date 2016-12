Fashion Alphabet: P come Prada

07:00 - I nostri appuntamenti del martedì con la storia della moda dalla A alla Z approdano alla lettera P come Prada. Come di consueto, tante curiosità e stili da scoprire insieme a privategriffe.com, primo negozio online in cui comprare e vendere capi e accessori delle migliori marche, usati come nuovi e controllati da esperti. La settimana prossima sarà la volti della lettera R di Roberto Cavalli.

Il detto impone: “BE A BOSS, DATE A BOSS, BUILD AN EMPIRE TOGETHER” (Sii un boss, innamorati di un boss, costruisci un impero comune).

La storia di Prada, uno dei marchi italiani del lusso più conosciuti e apprezzati nel mondo, nasce proprio dall’unione di un uomo e una donna: Miuccia Prada, nipote del fondatore Mario Prada e divenuta proprietaria dell’azienda nel 1978 e Patrizio Bertelli, imprenditore nel mercato del cuoio. La creatività di Miuccia e il senso degli affari di Patrizio hanno dato vita ad un’unione vincente, dal punto di vista degli affari e dal punto di vista sentimentale.



La prima sfilata è datata 1988. Cinque anni dopo Miuccia fonda il marchio giovanile Miu Miu e sempre nel 1993 nasce la collezione maschile.

Seguiranno la linea Prada Sport e l’acquisizione del brand inglese Church’s.

Nel 2000 Prada è sponsor ufficiale di Luna Rossa, barca italiana in gara all’America’s cup.



Il successo del marchio passa attraverso le acquisizioni e i brand ma non solo: i prodotti diventano vere e proprie rivoluzioni, come le borse e gli zaini in tela vela, tessuto tecnico che rivoluziona il mondo della creazione delle borse.

Tra le icone di Prada, l’intramontabile borsa shopping in pelle Saffiano, amate dalle donne di tutto il mondo in tutte le varianti di colore e misura; la pelle goffrata, vero e proprio tratto distintivo della casa di moda milanese, adorata per il carattere romantico. Prada è innovazione e tecnologia unite a creatività e rigore, è un brand per tutti e non da tutti.



