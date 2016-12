Fashion Alphabet: N come Nike

10:44 - Dopo la M di Marni, i nostri appuntamenti del martedì con la storia della moda dalla A alla Z approdano alla lettera N, dedicata a Nike. Come di consueto, tante curiosità e stili da scoprire insieme a privategriffe, primo negozio online in cui comprare e vendere capi e accessori delle migliori marche, usati come nuovi e controllati da esperti. La settimana prossima sarà la volta della lettera P di Prada.

Basta uno ‘swash’ e tutto il mondo sa che si tratta di Nike. Il marchio americano dedicato all’abbigliamento sportivo nato nel gennaio del 1967 oggi non ha bisogno di presentazioni, ma all’inizio era solo un piccolo importatore di calzature sportive provenienti dal Giappone.



IL NOME - Quando si trattò di scegliere il nome della società fondata dal Bill Bowerman e Phil Knight, tra le numerose proposte venne infine scelto il nome della dea della vittoria, figlia di Zeus e Atena, di cui una delle iconografie più note è la scultura alata di epoca ellenistica rinvenuta a Samotracia e oggi conservata al Louvre. Lo ‘swash’, cioè il logo del marchio, ricorda proprio le ali della Nike di Samotracia.



IL SUCCESSO - Gli anni Novanta sono per Nike un momento chiave. Il brand diviene così popolare da uscire dalla cerchia ristretta dell’attrezzatura sportiva per diventare un desiderato marchio di lifestyle, quasi uno status symbol per gli adolescenti di ogni nazione. La svolta avviene grazie all’associazione con la NBA e in particolare grazie alla geniale trovata dei fondatori di fare indossare le loro scarpe (poi ribattezzate Jordan Air) al grande mito del basket Michael Jordan.



LE COLLABORAZIONI - Le collaborazioni di Nike con cantanti (con Kanye West nascono le Nike Air Yeezy), stilisti (come Riccardo Tisci di Givenchy lo scorso anno), artisti di strada e così via accendono periodicamente lo spasmo dell’attesa e l’attenzione attorno a un marchio che sembra aver capito innanzitutto come si tiene il mercato per il collo. Le edizioni limitate scatenano vere e proprie corse all’oggetto raro, con code chilometriche fuori dai negozi e ricerche estenuanti una volta che il modello è andato esaurito.



LA MODA - La moda ha sdoganato le trainers nelle ultime stagioni come scarpa degna persino della passerella e i grandi marchi si stanno scatenando con il genere. It girls come Chiara Ferragni o stylist come Viviana Volpicella, fotografate con simili calzature ai piedi, hanno aperto la strada alle sneakers indossate con l’abito da sera, il cappotto in cachemire, l’abito formale. Nike è stata causa e insieme beneficiaria di questo effetto. Una nuova stagione è cominciata.



Se sei in cerca delle tue Nike, visita la selezione proposta da privategriffe.com, il portale di second hand- first choice, con il migliore usato di alta qualità controllato e selezionato.