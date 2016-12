Fashion Alphabet: H come Hermès

07:00 - I nostri appuntamenti con la storia della moda dalla A alla Z sono arrivati alla lettera H di Hermès. Tante curiosità e stili da scoprire insieme a privategriffe, primo negozio online in cui comprare e vendere capi e accessori delle migliori marche, usati come nuovi e controllati da esperti. L’appuntamento con la lettera I come Isabel Marant è per martedì 13 gennaio.

Comincia nel 1837 la storia di Hermès, oggi uno dei marchi più altisonanti dell’empireo della moda. In quell’anno Thierry Hermès fonda una piccola fabbrica che si occupa di selleria e della produzione di accessori dedicati al mondo dei cavalli. Una dozzina di anni dopo, compare il marchio nel quale la maison finirà per identificarsi: un carretto divino, come quello di Apollo, trainato da un cavallo da corsa. Nel 1867 Hermès si fa notare all’Esposizione Universale di Parigi. Il cavallo è ancora una volta il principale mezzo di locomozione, almeno per gli spostamenti brevi. Quando infatti Charles-Émile, il figlio di Thierry, succede al padre nella guida dell’attività, introduce delle borsine da viaggio per passeggeri esigenti. È sotto la sua egida che viene inaugurato il primo punto vendita a Parigi, in Rue du Faubourg Saint-Honoré, dove si trova ancora oggi. Era il 1880.



La produzione si estende ad accessori di altro tipo: viene introdotta la zip (importata dagli Stati Uniti e di cui la maison detiene l’uso esclusivo in Francia) e con questa chiusura vengono realizzati dei particolari giubbini. I modelli in pelle con zip conquistano il favore del Principe di Galles, uomo noto per il suo gusto nel vestire. La strada è in discesa. Hermès diversifica la produzione negli anni successivi, ma è negli anni Trenta che nascono due pezzi fondamentali per la storia del marchio: la Kelly, nel 1935 e il carré, nel 1937. A capo del dipartimenti di maroquinerie, lo stesso dedito alla creazione dei foulard, c’è Robert Dumas, che sarà affiancato da Jean-René Guerrand responsabile dei profumi. Tuttavia quella che oggi conosciamo come borsa Kelly non si è sempre chiamata così, ma fu Grace Kelly di Monaco a determinarne il successo, soprattutto per alcune foto della principessa con l’iconica borsa al braccio. Altrettanto curiosa è la storia della Birkin, che pare sia nata da un caso fortuito nel corso di un viaggio in aereo. Durante il volo, sul quale si trovavano Jean-Louis Dumas (direttore esecutivo della nota maison francese) e Jane Birkin, quest’ultima dichiarò la di essere in cerca di una versione più pratica, spaziosa e con molte tasche della borsa Kelly che già possedeva.



Oggi il successo del marchio si fonda sugli stessi capisaldi: borse da liste d’attesa, prodotte da un solo artigiano, che si occupa di tutto il processo rendendo ciascuna borsa unica e rintracciabile, carré da sogno, il cui disegno è spesso opera di noti artisti come Joseph Albert a Daniel Buren; i profumi senza tempo, creati dal leggendario naso Jean Claude Ellena. E soprattutto un lusso autentico e discreto all’occhio, che in tempi in cui il mercato non va a gonfie vele, sembra essersi fatto ancora più desiderabile.



