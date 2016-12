23 dicembre 2014 Fashion Alphabet: G come Gucci Dalla A alla Z, tutte le lettere dello stile e della storia della moda: la storia del marchio Gucci e della sua famosa doppia G Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Continuano, come ogni martedì, gli appuntamenti con la storia della moda dalla A alla Z. Dopo la F di Ferré, è la volta del marchio Gucci e della sua famosa doppia G, un caso esemplare di creatività italiana e gusto internazionale. L'appuntamento con la lettera H di Hermes, è per mercoledì 7 gennaio.

Guccio Gucci ha lavorato da giovane all’Hotel Savoy a Londra: è proprio al gusto inglese acquisito in quegli anni che si è rifatto quando, nel 1921al suo rientro in Italia, ha fondato il suo marchio a Firenze. Ma se il sapore dei prodotti è inglese, la maestria con cui vengono realizzati è tutta italiana, e in particolare toscana.



Le collezioni di borse, valige, guanti e cinture si ispirano al mondo dell’equitazione e della selleria – e il morsetto diverrà presto icona del marchio nonché perno della sua riconoscibilità. Durante il periodo del Fascismo ha cominciato a sperimentare utilizzando materiali non tipicamente “di lusso”, come il lino e la juta, ed è proprio a questo periodo che si può ricondurre la Bamboo Bag, con inedito manico in bamboo curvato come una sella, divenuto best seller e prima it-bag di Gucci. Qualche tempo dopo è stata coniata la stampa Flora, per Grace Kelly, mentre il mocassino con il morsetto è entrato al Costume Institute del Metropolitan Museum a New York.

La doppia G, il leggendario logo di cui molte borse sono decorate è stato invece introdotto a metà degli anni Sessanta.



Negli anni Ottanta Gucci ha cominciato a sfilare a Firenze, ma è il 1994, anno in cui Tom Ford ha preso la direzione creativa, il momento giusto per restaurare l’antico splendore con la sua formula sexy, provocatoria, gli abiti in jersey e l’iniezione di dettagli metallici. Quando, circa un decennio più in là, Frida Giannini è stata chiamata alla direzione creativa, la designer era già direttrice degli accessori. Frida Giannini ha saputo guardare al passato traghettando il brand verso il futuro. A lei si deve infatti il grande ritorno di Flora, la stampa floreale a cui vene dedicato anche un profumo. Questo è anche il momento del ritorno in auge delle borse Jackie, Bamboo e della pelle Guccissima.



Gli elementi iconici del brand sono oggi tutti in mostra a Firenze, al Museo Gucci, dove al visitatore viene proposto un percorso tematico che passa attraverso stampe floreali e mocassini, rappresentati nella loro evoluzione attraverso i decenni, con sconfinamenti nel lifestyle.



Una storia che merita di diventare una case study: distillato del gusto inglese in partenza, quintessenza della qualità italiana, un brand che si muove tra due estremi che ne hanno caratterizzato periodi diversi della sua storia e oggi convivono perfettamente. Bon ton borghese e sfrontata sensualità. Se per il vostro shopping volete esplorare il mondo di Gucci, approfittate delle occasioni offerte da private griffe.