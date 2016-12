Fashion Alphabet: D come Dolce e Gabbana

07:00 - Eccoci, come ogni martedì, all'ormai consueto appuntamento con le Maison più celebri del mondo e con la storia della moda dalla A alla Z, Dopo lo stile inconfondibile di Armani, Balenciaga e Chanel, la lettera D è presidiata dallo charme del duo Dolce & Gabbana. Tante curiosità e stili da scoprire insieme a privategriffe, primo negozio online in cui comprare e vendere capi e accessori delle migliori marche, usati come nuovi e controllati da esperti. L’appuntamento con la lettera E di Etro è per martedì prossimo.

In atelier, a contatto con il designer, impari tutto quello che non devi fare, mentre quello che senti di voler fare non lo impari, ma viene direttamente dal cuore. (Dolce e Gabbana)



Domenico Dolce e Stefano Gabbana, il duo più creativo degli ultimi vent’anni della moda italiana: per i fan anche semplicemente D&G. Sono il volto del Made in Italy, la griffe più citata sui red carpet, ispirazione dei giovani, la bellezza della tradizione e sono i veri sarti della femminilità. Due anime di un solo ed unico stile che si rispecchia nella tradizione, nei valori tutti italiani dalla qualità e, della sartorialità di alto pregio, in intima comunione con un tratto innovativo e unico che rende tutto l’abbigliamento donna vera e propria espressione d’unicità e sensualità.



Quando si parla di Dolce e Gabbana non si riesce a non evocare un intero mondo fatto di scorci di Portofino e suggestioni di borghi del Sud Italia, incastonati nelle loro pubblicità. Così come il pensiero corre subito alle loro muse Monica Bellucci e Bianca Balt, simboli delle donne tipicamente italiane dal carattere deciso e sensuale. Tutto il loro stile è improntato a questo: far risaltare la bellezza della donna che nasce dalla sicurezza con cui riesce ad indossare gli abiti e a rinnovare quello che la tradizione offre in termini di qualità: passamanerie, pizzo e stampe, sempre in primo piano. Per il duo italiano, infatti, la preziosità dei tessuti è solo seconda alla donna determinata che li indossa. Se vi riconoscete in questo identikit di donna determinata e femminile a cui Dolce e Gabbana s’ispira per le sue creazioni, vi suggeriamo alcuni “pezzi forti” per il vostro guardaroba, per essere sempre sensuali e spiccare tra la folla:



• Bustier: simbolo di sensualità per eccellenza, è una delle basi per definire la forma della donna e far risaltare la sua bellezza più autentica. A volte in colori decisi, a volte in stampa animalier, il bustier è il perfetto indumento da indossare sotto giacche e con capi più formali essere glamour e per ottenere un effetto di piacevole contrasto.



• Abito in pizzo: se c’è un tessuto che può descrivere lo stile D&G questo è il pizzo. Colorato, trasfigurato, ma sempre e comunque di alta qualità, la rivisitazione più innovativa del duo stilistico è decisamente l’abito che gioca sulle trasparenze e lascia intravedere la biancheria intima o gli shorts. L’effetto è di grande sensualità senza mai scivolare nell’eccessivo o nel volgare. Solo due innovatori come Stefano e Domenico potevano riuscire in un’impresa del genere e vestire in questo modo tante celebrità di tutto il mondo.



• Stampe: il macro mondo delle stampe di Dolce e Gabbana si rifà al design dell’arredamento trasportando e reinterpretanzo su stoffa e pelle i disegni geometrici delle ceramiche siciliane e la preziosità dei mosaici bizantini. Da questo processo nascono i bellissimi capi delle ultime collezioni, già ribattezzati neobarocco, e gli accessori più innovativi della stagione che diventeranno i nostri compagni d’avventura per le occasioni speciali.



• Accessori per capelli: se non vi sentite ancora pronte ad inserire nel vostro guardaroba indumenti così preziosi come quelli descritti sopra non preoccupatevi: potete puntare su qualche accessorio, ad esempio per i capelli. Un foulard, una corona o un semplice cerchietto che danno quel tocco di unicità e raffinatezza aggiungendo stile al vostro outfit senza però stravolgerlo in toto. Un ottimo modo per approcciare il mondo di D & G.



Ora una domanda per voi lettici: siete pronte per entrare nel mondo Dolce e Gabbana?